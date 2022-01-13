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13/01/2022 10:26

【新冠肺炎】袁國勇：打邊爐不會增加新冠肺炎傳播風險

　　《經濟通通訊社１３日專訊》銅鑼灣希慎廣場「牛?」懷疑出現傳播，衞生防護中心擔心打
邊爐會霧化病毒，令病毒更易傳播。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇在電台節目
認為，打邊爐不會增加新冠病毒的傳播風險，熱空氣上升亦不會製造更多霧化；而火鍋店理論上
空氣轉換量高，相信兩人要坐得好近才造成傳播，對今次兩名患者「隔成行」但仍有病毒傳播感
到奇怪，推測病毒亦可能透過食肆的共用物品，例如食物夾傳播。
　　政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦指，病毒傳播風險不會單因打邊爐而增加
，蒸氣甚至可以殺死病毒，但亦要視乎防疫措施是否做得足，例如餐廳空氣流通、食客之間的距
離等。呼吸系統專科醫生梁子超亦認為打邊爐不會增加傳播病毒風險，但呼吸、說話和唱歌，已
會產生霧化程序，打邊爐通常涉及較長時間，若果坐得較近，有機會造成近距離空氣傳播。

＊源栢樑：會審視現時食肆換氣量要求是否足夠＊

　　食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑表示，火鍋店的換氣量一般都相當高，但如果抽氣不均
，加上霧化效應，帶病毒的空氣可以流動，增加病毒傳播風險。他又指，Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病
毒傳播力高，會審視目前規定食肆每小時換氣至少６次的要求是否足夠。（ｈｙ）

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