【新冠肺炎】貨運業：收緊空運影響貴價食材到港，推高價格成本

《經濟通通訊社１３日專訊》貨運物流業協會主席劉浩然在電台節目指，行政長官林鄭月娥

大幅收緊空運人員檢疫，令部份商品無法運抵本港，指新鮮食品如貴價食材、水果和電商產品等

，會受較大影響，預料物流成本會上升約３至４成，相信將轉嫁至消費者。

劉浩然又指，今季涉及歐、美、澳、紐的運載力大幅度減少，長途線的需求大，低價食材主

要來自內地，可用貨車運送，但高價食材儲存期限較短，需要空運，因此最受影響。（ｈｙ）



