【新冠肺炎】傳政府傾向農曆年後恢復面授課堂，再安排學童打針

《經濟通通訊社１３日專訊》據《商業電台》引述政府消息報道，當局傾向在農曆新年後恢

復面授課堂，屆時才處理５至１１歲學童接種新冠疫苗的安排，預料屆時會派外展接種隊，到校

為學童接種，其中復必泰疫苗，將採用較小規模的接種先導計劃。

據了解，政府目前仍會聚焦現有的接種目標，優先鼓勵長者接種疫苗。（ｈｙ）

