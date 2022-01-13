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13/01/2022 11:38

【新冠肺炎】傳政府傾向農曆年後恢復面授課堂，再安排學童打針

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據《商業電台》引述政府消息報道，當局傾向在農曆新年後恢
復面授課堂，屆時才處理５至１１歲學童接種新冠疫苗的安排，預料屆時會派外展接種隊，到校
為學童接種，其中復必泰疫苗，將採用較小規模的接種先導計劃。
　　據了解，政府目前仍會聚焦現有的接種目標，優先鼓勵長者接種疫苗。（ｈｙ）

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