【國安立法】消息：唐英傑放棄上訴，稱無法信任法援委派律師

《經濟通通訊社１３日專訊》消息指，唐英傑較早前被法援署撤換在原審時代表他的大律師

及事務律師，他認為無法信任法援署新委派的律師，決定撤回上訴。

唐英傑前年七一駕駛插有「光復香港」旗幟的電單車撞向警員，被裁定煽動分裂國家及恐怖

活動罪成，判監九年。（ｈｙ）（ｚｚ）

