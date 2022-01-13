【國安立法】消息：唐英傑放棄上訴，稱無法信任法援委派律師

《經濟通通訊社１３日專訊》消息指，唐英傑較早前被法援署撤換在原審時代表他的大律師
及事務律師，他認為無法信任法援署新委派的律師，決定撤回上訴。
唐英傑前年七一駕駛插有「光復香港」旗幟的電單車撞向警員，被裁定煽動分裂國家及恐怖
活動罪成，判監九年。（ｈｙ）（ｚｚ）
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