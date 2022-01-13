【新冠肺炎】望月樓停業１５日後今重開，設１０部空氣消毒機　　

《經濟通通訊社１３日專訊》曾經爆發新冠病毒感染群組的又一城望月樓，停業１５日後重

開。望月樓在社交網站表示，酒樓已進行了６次全員檢測，３次大型環境採樣，４次深層和徹底

消毒，並已設有１０部座地式空氣消毒機，１４部紫外線殺菌機等，期望贏回市民對食肆堂食的

信心。（ｈｙ）

