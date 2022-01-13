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即市新聞

13/01/2022 16:30

《小傳日記》資源期貨好硬淨，股價跟上好省鏡，電車都話正？

　　《小傳日記》魚缸今日先升後跌，一來到咗百天線關口前係要有啲試煉，二來由上個禮拜四
到而家都升咗過千點，食吓胡先都得嘅，「孖屐」人士都好睇好恒指可以升上去，不過當中都會
有啲上落啦！
　　講返魚缸外圍，呢排啲資源價格都落咗鑊，大家最熟悉嘅油價又上返８０美金樓上，完全無
懼疫情同之前嘅聯合釋放戰略石油儲備，８０元以上都好穩陣！唔講升唔停嘅油價，魚缸嘅油股
都熱炒，繼中海油（００８８３）花式派息「息誘」股民繼而大升後，中石油（００８５７）都
燒定炮仗預計舊年淨利大賺多四倍，今日最多飆高過兩個巴仙！雖然疲情反覆好似會拖累經濟，
但係油價都照舊硬淨，睇怕各國又要諗計應對通脹喇！
　　除咗油價，呢排都講緊期鎳創緊十年來高位，早排「Ｉｎｄｏｍｉｅ」國諗住對資源出口收
稅，原來除咗煤，印尼都係世界一大鎳出口國，而佢話收稅之後，期鎳價格就開始爆上。上海期
貨交易所周報都顯示，上星期的鎳庫存降至４８５９噸，接近紀錄新低。好有可能係有生產商喺
鎳價再創新高之前，預先囤積咗先。
　　原來鎳係鹼性電池嘅原材料，尤其係電動車用嘅電池。大家都心中有數，電動車行業而家係
有幾蓬勃，中外電動車廠產量不斷上升，鎳需求都係有增無減。所以供應短缺又需求上升，鎳價
就忽然爆升喇！
　　除此之外，銅、鋁都創近１０年新高，其中好大部分原因係「孖屐」睇好神州會加大基建發
展促進經濟，所以香江基建股炒上之餘，外圍原料價格都係咁升，銅價更加大破每噸一萬美元！
　　睇嚟資源價格都仲會升，而電動車行業都可以伺機加價，缸友部署嗰陣可以留意吓喇，請請


　
　　　　　　　　表列原油、金屬相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石油（００８５７）　　　３﹒８９元　升１﹒８３％
　　中石化（００３８６）　　　４﹒０３元　升２﹒５４％
　　中海油（００８８３）　　　９﹒２４元　升０﹒９８％
　　江銅（００３５８）　　　１３﹒７４元　升１﹒９３％
　　五礦資源（０１２０８）　　２﹒７６元　升１﹒４７％
　　中鋁（０２６００）　　　　４﹒８６元　升１﹒２５％
　　中國宏橋（０１３７８）　　９﹒３２元　升２﹒３１％
　　俄鋁（００４８６）　　　　８﹒２５元　升３﹒２５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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