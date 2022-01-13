《小傳日記》資源期貨好硬淨，股價跟上好省鏡，電車都話正？

《小傳日記》魚缸今日先升後跌，一來到咗百天線關口前係要有啲試煉，二來由上個禮拜四

到而家都升咗過千點，食吓胡先都得嘅，「孖屐」人士都好睇好恒指可以升上去，不過當中都會

有啲上落啦！

講返魚缸外圍，呢排啲資源價格都落咗鑊，大家最熟悉嘅油價又上返８０美金樓上，完全無

懼疫情同之前嘅聯合釋放戰略石油儲備，８０元以上都好穩陣！唔講升唔停嘅油價，魚缸嘅油股

都熱炒，繼中海油（００８８３）花式派息「息誘」股民繼而大升後，中石油（００８５７）都

燒定炮仗預計舊年淨利大賺多四倍，今日最多飆高過兩個巴仙！雖然疲情反覆好似會拖累經濟，

但係油價都照舊硬淨，睇怕各國又要諗計應對通脹喇！

除咗油價，呢排都講緊期鎳創緊十年來高位，早排「Ｉｎｄｏｍｉｅ」國諗住對資源出口收

稅，原來除咗煤，印尼都係世界一大鎳出口國，而佢話收稅之後，期鎳價格就開始爆上。上海期

貨交易所周報都顯示，上星期的鎳庫存降至４８５９噸，接近紀錄新低。好有可能係有生產商喺

鎳價再創新高之前，預先囤積咗先。

原來鎳係鹼性電池嘅原材料，尤其係電動車用嘅電池。大家都心中有數，電動車行業而家係

有幾蓬勃，中外電動車廠產量不斷上升，鎳需求都係有增無減。所以供應短缺又需求上升，鎳價

就忽然爆升喇！

除此之外，銅、鋁都創近１０年新高，其中好大部分原因係「孖屐」睇好神州會加大基建發

展促進經濟，所以香江基建股炒上之餘，外圍原料價格都係咁升，銅價更加大破每噸一萬美元！

睇嚟資源價格都仲會升，而電動車行業都可以伺機加價，缸友部署嗰陣可以留意吓喇，請請

！





表列原油、金屬相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中石油（００８５７） ３﹒８９元 升１﹒８３％

中石化（００３８６） ４﹒０３元 升２﹒５４％

中海油（００８８３） ９﹒２４元 升０﹒９８％

江銅（００３５８） １３﹒７４元 升１﹒９３％

五礦資源（０１２０８） ２﹒７６元 升１﹒４７％

中鋁（０２６００） ４﹒８６元 升１﹒２５％

中國宏橋（０１３７８） ９﹒３２元 升２﹒３１％

俄鋁（００４８６） ８﹒２５元 升３﹒２５％

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