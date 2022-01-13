【新冠肺炎】竹篙灣女保安曾到確診者房門貼通告，無直接接觸

《經濟通通訊社１３日專訊》衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日（１２日）宣布
確診的竹篙灣女保安於１月９日曾在確診人士門口貼通告，相隔紗窗，沒有直接接觸確診人士，
兩人隔紗窗，女保安有著足保護衣，有面罩，但不知道有否正確貼下保護衣，要再了解傳播途徑
。
她的病毒基因與早前確診的國泰（００２９３）空姐相同，會被界定為「與輸入個案相關」
。（ｈｙ）
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