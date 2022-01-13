《真知灼見－溫灼培》美元未致最差，只因歐元更差

《真知灼見》美國１２月年通脹率（ＣＰＩ）高企７％，是近４０年高位。核心年通脹率也
有５﹒５％，近３１年高位。而就通脹報告中所見，物價的上升是相當全面性，從汽車到家居品
到醫療。而還有一點不能忽略，從上周美國公布就業報告所見，美國每小時工資也有４﹒７％高
增長。這一切告訴我們，美國的通脹似乎仍未見頂，或最低限度不會這麼容易回落。
＊美元待加息才重拾升軌＊
面對如此熾熱通脹聯儲局仍未有所行動。市場普遍料聯儲局最快有待３月才加息，步伐明顯
遠跟不上通脹上升節拍，單從這方面看美元便應下跌。不過，貨幣是相對，可謂沒有最差但只有
更差。歐洲飽受烏克蘭及土耳其的地緣政局困擾，使過去歐元匯價回落不少；惟近期相關局勢未
見惡化，加上歐元匯價已低，因而造就了近日歐元的技術反彈。但要提防土耳其的危險期根本尚
未過，一旦聯儲局３月開展加息周期，資金進一步從土耳其抽走，當地情況隨時有機會再度惡化
，並為歐元匯價再次帶來壓力。技術上，料美匯指數先回落到９４點並於該水平作橫行整固。待
聯儲局開展加息周期，料美元才再重拾升軌。
＊人民幣受惠國內通脹受控＊
歐元區的通脹並不低，１２月年通脹率達５％。現在就似乎只有中國有能力控制通脹（中國
１２月年通脹率為１﹒５％，１１月為２﹒３％），這解釋了市場雖不斷傳人行今年有機會降準
，但人民幣匯價仍強的原因。至於高通脹的環境亦有利於商品價格，當中又以黃金及石油價格反
應最大。料今年油價易升難跌。金價的投資份額由於被加密貨幣搶佔不少，料金價今年只能橫行
偏好。
《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動