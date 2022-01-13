《真知灼見－溫灼培》美元未致最差，只因歐元更差

《真知灼見》美國１２月年通脹率（ＣＰＩ）高企７％，是近４０年高位。核心年通脹率也

有５﹒５％，近３１年高位。而就通脹報告中所見，物價的上升是相當全面性，從汽車到家居品

到醫療。而還有一點不能忽略，從上周美國公布就業報告所見，美國每小時工資也有４﹒７％高

增長。這一切告訴我們，美國的通脹似乎仍未見頂，或最低限度不會這麼容易回落。



＊美元待加息才重拾升軌＊



面對如此熾熱通脹聯儲局仍未有所行動。市場普遍料聯儲局最快有待３月才加息，步伐明顯

遠跟不上通脹上升節拍，單從這方面看美元便應下跌。不過，貨幣是相對，可謂沒有最差但只有

更差。歐洲飽受烏克蘭及土耳其的地緣政局困擾，使過去歐元匯價回落不少；惟近期相關局勢未

見惡化，加上歐元匯價已低，因而造就了近日歐元的技術反彈。但要提防土耳其的危險期根本尚

未過，一旦聯儲局３月開展加息周期，資金進一步從土耳其抽走，當地情況隨時有機會再度惡化

，並為歐元匯價再次帶來壓力。技術上，料美匯指數先回落到９４點並於該水平作橫行整固。待

聯儲局開展加息周期，料美元才再重拾升軌。



＊人民幣受惠國內通脹受控＊



歐元區的通脹並不低，１２月年通脹率達５％。現在就似乎只有中國有能力控制通脹（中國

１２月年通脹率為１﹒５％，１１月為２﹒３％），這解釋了市場雖不斷傳人行今年有機會降準

，但人民幣匯價仍強的原因。至於高通脹的環境亦有利於商品價格，當中又以黃金及石油價格反

應最大。料今年油價易升難跌。金價的投資份額由於被加密貨幣搶佔不少，料金價今年只能橫行

偏好。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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