《匯海澤言－葉澤恆》為何美債息高企但美匯回落？

《匯海澤言》正如上周文章表示，美國十年債息的上升，可能與投資者估計聯儲局提前加息

有關。但踏入本星期，當聯儲局主席鮑威爾在國會表示，如果美國高通脹的時間持續超出預期，

那麼聯儲局便不得不加息。他更明確表示，高通脹對聯儲局是一個威脅。除了加息外，鮑威爾更

表示可能在本年較後時間開始縮減資產負債表規模。但他講話後，美匯指數卻一連兩日下跌，為

何呢？

一個央行收緊貨幣政策，理應對於當地匯價帶來有支持。但是，今次聯儲局收緊貨幣，但美

匯指數卻下跌，主要是由於投資者憂慮聯儲局收緊貨幣政策過快，可能令美國經濟出現放緩，最

終令聯儲局再度減慢，甚至停止收緊貨幣政策。

由於今年下半年較後時間，美國將舉行中期選舉。目前有不少美國市民抱怨美國通脹過高，

影響生活質素。為了重拾市民的支持，預料總統拜登將向鮑威爾傳達要大舉壓低通脹。因此，預

料聯儲局可能在今年上半年採取較鷹派的貨幣政策。但正如上一段的內容，較鷹派的貨幣政策可

能令美國經濟於第二季之後出現放緩。因此，聯儲局在今年下半年是否仍需要維持鷹派的貨幣政

策呢？筆者認為存在一定變數。



＊商品貨幣較看好加元＊



商品貨幣方面，雖然受惠美元下跌而上升，但筆者認為亦需要留意日本央行的貨幣政策。日

本央行近期公布的調查顯示，日本家庭預期截至明年的通脹將達到５％，是自２００８年１２月

以來最高水平。因此，筆者估計日本央行可能會提早收緊貨幣政策。

若日本央行真的在今年內收緊貨幣政策，相信會令不少投資者感到意外。由於投資者仍在看

淡日圓走勢，故一旦日圓匯價逆轉，相信會令與日圓相關的交叉盤出現明顯波動。若以技術走勢

看，目前澳元兌日圓及紐元兌日圓的走勢似乎較為不明朗，甚至可能出現下跌的風險。相對地，

加元兌日圓似乎仍有機會挑戰９３的頂位。

至於加元的利好因素方面，主要圍繞在油價及央行的貨幣政策方面。雖然油組維持增產，與

及變種病毒對經濟帶來影響，但似乎油價仍然有機會挑戰早前高位８５美元水平。在油價高企下

，對於以出口油砂為主的加拿大經濟將帶來推動作用。另外，預期加拿大央行亦可能在本季或第

二季收緊貨幣政策，預期對加元帶來正面作用。按照目前走勢，美元兌加元似乎有機會下試

１﹒２３水平。《獨立外匯╱金融分析師 葉澤恆》



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