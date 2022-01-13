《投資原理－陳榮達》深化金融開放，財富管理行業現投資機遇

《投資原理》隨著國內高淨值投資者數量增長迅速，加上房地產市道在政策調控下持續吹淡

風，以及持續對外開放金融市場，料可加快資產配置多元化步伐，驅動財富管理需求持續高漲，

利好境內財富管理市場規模擴張。

據麥肯錫報告指，截至２０２０年底，中國個人金融資產金額已達２０５萬億元（人民幣．

下同）。以該數據計，中國已成為全球第二大財富管理市場。麥肯錫更估計，２０２５年個人金

融資產金額將達到３３２萬億元。中國富裕及以上家庭個人金融資產佔比在過去五年不斷提升，

由３６％ 升至４０％，預測到２０２５年佔比將達４６％。



＊樓市降溫推動家庭資產流入財管市場＊



因中國人傳統觀念，大部分國內家庭資產均集中於房地產，據惠理基金及匯豐研究的資料顯

示，中國家庭資產配置約４６％集中在房地產，金融投資及現金分別佔２９％及２２％。隨著中

央近年多次提出「房住不炒」，並對房地產行業出台多項調控政策，房地產市道持續受壓，料將

促使越來越多的投資者將資產分散至其他金融產品。

上述提到的調控政策包括通過收緊開發商的融資渠道，以及嚴格審批住屋按揭貸款，以壓抑

內地樓價。例如，「三條紅線」政策旨在控制發展商的債務規模。由於開發商過往相當依賴槓桿

擴充業務，在政策限制下大部分發展商只好採取較溫和的擴張計劃，令內地樓市明顯降溫。事實

上，在穩經濟的前提下，中央未來該不太會對樓市大幅鬆綁，意味可能會持續導致家庭資產持續

轉移至財富管理市場。基於上述因素，預計約有 １７０萬億元的家庭資產，將於２０３０年前

流入財富管理市場，有望推動資產及財富管理行業的收入增加三倍以上。



＊金融科技領先的銀行助建立差異化優勢＊



隨著國內中產階級人口不斷擴張，國內投資者對金融產品的需求顯著增加，財富管理已成為

銀行業轉型必爭之地。雖然國內理財產品選擇種類沒有歐美市場般廣泛，但中央持續深化金融業

開放，例如近期啟動的跨境理財通，進一步擴闊國內雙向投資的寬度，也為相關行業帶來投資機

遇。以資產管理規模計，內地四大銀行在財富管理市場佔據領導地位，其他在零售銀行領域擁有

一定地位的國有銀行，亦挾著其廣闊的銷售渠道優勢，在相關市場快速增長。

中國金融機構在線上化方面領先不少國家，而零售業務強勁的銀行，也因為其金融科技布局更全

面，例如依靠人工智能及大數據打造智能服務，更能理解用戶的風險偏好，從而提供更合適的服

務或產品，有助銀行在財富管理業務上建立差異化優勢，因此若計劃捕捉內地財富管理未來的發

展機遇，策略上可留意個別龍頭銀行作適當配置。

《惠理基金董事總經理香港零售業務主管 陳榮達》



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