《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：今年社融信貸料迎「開門紅」

《經濟通通訊社１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



數字經濟核心產業增加值到２０２５年佔ＧＤＰ比重達１０％

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國務院日前發布《「十四五」數字經濟發展規劃》提出，到２０２５年，數字經濟核心產業增加

值佔國內生產總值比重達到１０％，數據要素市場體系初步建立，產業數字化轉型邁上新台階，

數字產業化水平顯著提升，數字化公共服務更加普惠均等，數字經濟治理體系更加完善。展望

２０３５年，數字經濟將邁向繁榮成熟期。



今年物價漲幅料總體可控

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國家統計局１月１２日數據顯示，２０２１年全國居民消費價格（ＣＰＩ）較上年上漲０﹒９％

，工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）較上年上漲８﹒１％。分析人士認為，２０２２年受猪肉價格

逐步進入上行周期、大宗商品價格傳導等因素影響，ＣＰＩ漲幅料有所擴大，但總體可控；在高

基數叠加保供穩價政策持續實施、大宗商品價格見頂回落等因素影響下，ＰＰＩ漲幅料繼續回落

。



信貸社融可望實現「開門紅」

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人民銀行數據顯示，２０２１年人民幣貸款增加１９﹒９５萬億元人民幣，再創歷史新高，同比

多增３１５０億元。在業內人士看來，２０２１年人民幣貸款投放量創新高，正是金融加大對實

體經濟支持力度的體現，２０２１年１２月，社會融資規模存量增速連續第２個月回升，廣義貨

幣（Ｍ２）餘額增速創過去９個月新高，機構人士認為，金融數據已進入見底回升階段，隨著財

政和貨幣政策發力，未來金融數據向上具備多種支撑，特別是２０２２年１月，新增信貸、社會

融資規模等數據實現「開門紅」的確定性强。





《上海證券報》



數字經濟正處在由虛向實的新發展周期

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國務院發布《「十四五」數字經濟發展規劃》提出了數字經濟發展目標：到２０２５年，數字經

濟邁向全面擴展期，數字經濟核心產業增加值佔ＧＤＰ比重達到１０％。展望２０３５年，數字

經濟將邁向繁榮成熟期。專家認為，科技將以前所未有的速度重塑各行各業，數字經濟正處在由

虛向實的新發展周期，技術創新紅利有望向一、二產業溢出。



去年ＣＰＩ同比上漲０﹒９％，今年物價或延續溫和上漲

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２０２１年全國居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲０﹒９％，低於通脹控制目標。隨著保供

穩價政策效果持續顯現，全國工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比持續回落，下行趨勢已確

立。預計，２０２２年物價或將延續溫和上漲態勢，保持物價總水平穩定具有較好支撑。



今年社融、信貸有望迎來「開門紅」

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人民銀行統計數據報告顯示，去年，社會融資規模增量累計為３１﹒３５萬億元；人民幣貸款增

加１９﹒９５萬億元，同比多增３１５０億元。從１２月份單月數據看，社會融資規模增量為

２﹒３７萬億元，比上年同期多７２０６億元；人民幣貸款增加１﹒１３萬億元，同比少增

１２３４億元。專業人士分析，伴隨宏觀政策持續向穩增長方向微調，特別是房地產融資環境回

暖，２０２２年１月信貸和社融增速有望同步加快，尤其是信貸規模較低的情況將會扭轉，此外

，２０２２年地方政府專項債額度恢復提前下達，一季度社融增速也會持續加快。





《證券時報》



數字經濟領域首部國家級規劃落地

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《「十四五」數字經濟發展規劃》提出了數字經濟發展目標：到２０２５年，數字經濟邁向全面

擴展期，數字經濟核心產業增加值佔ＧＤＰ比重達到１０％。展望２０３５年，數字經濟將邁向

繁榮成熟期。國家發改委有關負責人表示，下一步將加快推動《規劃》落地落實，建立數字經濟

發展部際協調機制，加大資金支持力度，制定實施數字技能提升專項培訓計劃，完善創新資源高

效配置機制，推動各項任務落實到位。



保供穩價政策持續顯效

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國家統計局發布了２０２１年１２月份全國居民消費價格指數（ＣＰＩ）和工業生產者出廠價格

指數（ＰＰＩ）數據。１２月，ＣＰＩ同比增速掉頭向下，ＰＰＩ實現三連降。市場人士指出，

此前帶動ＣＰＩ上行的拉動項猪肉和鮮菜，在當月成為了拖累項。工業品價格回落則是保供穩價

政策效果持續顯現，叠加原油等部分國際大宗商品價格走低的影響。２０２２年通脹壓力預計將

相對溫和。



同城配送商業模式已趨穩

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閃送副總裁杜尚驫表示，「同城即時配送領域激烈競爭已經基本告一段落，差異化定位下的競爭

格局趨穩態勢開始顯現。」這意味著，前些年各路派系都在搶灘的即時配送賽道正在步入新階段

。（ａｈ）

