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13/01/2022 09:21

【聚焦人幣】人幣中間價續升１１６點逾一個月高，報６﹒３５４２

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３５４２，
較上個交易日升１１６點子，實現兩連漲，創１２月９日以來逾一個月新高，上個交易日報
６﹒３６５８。
　　隔夜美國通脹數據創４０年新高，但市場已消化高通脹現實，美匯大幅回落至９５關口下方
，觸及兩個月低點，因此提振今日中間價。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３５４２　－１１６﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒２６２４　＋２４８﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒５３４４　＋１４６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１５５　　－１１﹒３０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒６９９７　＋１９３﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６２０８　＋２９５﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３４５０　＋２４１﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７１５４　　＋１１﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９４４３　＋４９８﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０７６２　＋１２６﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５８８　　＋１１﹒００
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒７２８９　＋３７２﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４１２６　－２６０﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８６﹒８８００　　－１９﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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