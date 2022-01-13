【聚焦人幣】人幣中間價續升１１６點逾一個月高，報６﹒３５４２

《經濟通通訊社１３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３５４２，

較上個交易日升１１６點子，實現兩連漲，創１２月９日以來逾一個月新高，上個交易日報

６﹒３６５８。

隔夜美國通脹數據創４０年新高，但市場已消化高通脹現實，美匯大幅回落至９５關口下方

，觸及兩個月低點，因此提振今日中間價。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３５４２ －１１６﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒２６２４ ＋２４８﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒５３４４ ＋１４６﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１５５ －１１﹒３０

１英鎊╱人民幣 ８﹒６９９７ ＋１９３﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６２０８ ＋２９５﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３４５０ ＋２４１﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７１５４ ＋１１﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９４４３ ＋４９８﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０７６２ ＋１２６﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５８８ ＋１１﹒００

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒７２８９ ＋３７２﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４１２６ －２６０﹒００

１人民幣╱韓元 １８６﹒８８００ －１９﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

