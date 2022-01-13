《鍾之日記》香江魚缸頹，融創掠水狠

《鍾之日記》１月１３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



港股全日窄幅上落，高開１５９點報２４５６１，早市走勢靠穩，中午收市升１９點報

２４４２１。午後走勢轉弱，一度跌１０６點，其後跌幅並無擴大。總結全日恒指上落不足

２００點，收報２４４２９，升２７點或升０﹒１１％，主板成交１３６３﹒３１億元。



＊滬指近兩月低，融資數據較弱＊



至於Ａ仔場方面，人行昨天（１２日）收市後公布的１２月信貸數據偏弱，人民幣新增貸及

社融增量均不及預期，拖累滬深兩市僅升一日即掉頭跌。滬深股今早窄幅高開後，白酒及醫藥行

情很快消散，市況急轉直下，滬綜指摸三千六即回跌；午後跌勢進一步加劇，僅資源股和金融股

等個別板塊苦苦支撐。滬綜指全日跌幅放大至１﹒１７％，收報３５５５﹒２６點，創八周新低

；深成指挫１﹒９６％，創業板指數再起跌浪，全日瀉１﹒７１％。

內媒分析認為，伴隨宏觀政策持續向穩增長方向微調，特別是房地產融資環境回暖，

２０２２年地方政府專項債額度恢復提前下達，今年１月新增信貸、社會融資規模等數據實現「

開門紅」的確定性強，但具體還要看專項債資金能否成功落實到優質基建工程上。



＊融創兩月撲水百億，股民心淡＊



內房企業接連出現流動性風險，如同玩魷魚遊戲一般，而龍頭融創中國（０１９１８）也出

現了手緊的跡象。就在融創被評級公司下調評級後，公司再度出招掠水，宣布折讓１５﹒３％配

股，集資４５億元，更明言集資所得用於還債，公司股價全日暴跌２２﹒６％，報９﹒１３元，

遠低於配售價１０元，足以道盡股民的失望心情。

融創在不足兩個月前，便已經進行過一次大幅配股，折讓幅度高達１０﹒９％，同時還減持

融創服務（０１５１６）套現，加起來融創已經套現超過百億元。另外，有內媒報道過，人民銀

行曾要求９家國企通過收併購項目的方式，為１１家房企提供流動性支持，融創榜上有名。

其他內房股繼續捱沽，碧桂園（０２００７）瀉７﹒８％，昔日大佬中國恒大

（０３３３３）跌３﹒６％，萬科（０２２０２）同挫３﹒８％。



＊疫情爆入境難，濠賭股受壓＊



內地新冠肺炎疫情繼續擴散，廣東中山市周四（１３日）中午公告，在就診患者人群中發現

一例新冠病毒核酸陽性個案。陽性個案為２４歲女性，家住坦洲鎮國際花城一期，坦洲鎮某公司

員工。１月１２日到坦洲醫院發熱門診就診，１月１３日凌晨核酸檢測為陽性。

距離中山不遠的澳門亦發出最新防疫應變措施，自１４日零時起，所有由內地經機場以外口

岸入境者，須持有採樣日後４８小時內符合衛生當局要求的新型冠狀病毒核酸檢測陰性結果證明

，未能出示符合要求證明的非澳門居民可被拒絕入境；離境人士維持７天核酸檢測陰性結果證明

。自今午１２時起，所有曾經到過廣東省中山市坦州鎮的人士，其須接受自我健康管理至離開當

地１４天為止。

澳門再次收緊入境檢測要求，或影響春節期間訪澳的旅客，濠賭股全線走低，美高梅

（０２２８２）挫４﹒６％，新濠（００２００）、澳博（００８８０）、銀娛（０００２７）

、永利澳門（０１１２８）、金沙（０１９２８）紛紛跌約３％。



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