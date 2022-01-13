《投資心得－潘鐵珊》中海外業務遍布多地，多元增長發展步伐良好

《投資心得》中國海外發展（００６８８）截至去年９月３０日止的首三季業績，錄得收入

約１５１１﹒２億元（人民幣．下同），比２０２０年同期上升２７﹒７％；而經營溢利則錄得

３９４億元，同比上升１﹒５％，表現尚算不俗。而去年全年錄得物業銷售額達３６９５億元，

比２０２０年同期增長約２﹒４％。在租務方面集團維持穩健。投資物業租金收入錄得同比上升

１８％，其中寫字樓租金收入為１７﹒４億元，同比上升１４％；而購物中心租金收入為５﹒２

億元，同比上升３１％。



＊多個商業項目入市，上下游產業鏈業務多元＊



集團維持多元增長，於去年上半年，寧波中海大廈、北京金安中海財富中心等６個項目已投

入運營，而下半年亦有１５個商業項目入市，覆蓋多種業態如寫字樓、購物中心、酒店、長租公

寓、物流產業園等，年內增加的新入市商業總建築面積預計約１０１萬平方米，較２０２０年末

在營總建築面積增長２０﹒７％。此外，集團旗下的上下游產業鏈的相關業務亦多元化，專注投

資於智慧空間、社區的產品、技術研發、應用等，布局相關科技領域，以培育集團的第二增長曲

線，兩者亦有較好的業務增長。



＊持續提升市場份額，可考慮現價買入＊



相信集團有一定的財務空間獲取更多土地資源。透過加快開發節奏，加速銷售回款以及把握

市場機會，持續提升市場份額。可考慮於現價買入，上望２６港元，跌穿１８﹒５０港元止蝕。

《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄

逢周四刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

