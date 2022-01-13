《財金樂道－陳樂怡》港股短線上望百天線，惟視乎外圍及疫情

《財金樂道》港股近期弱勢板塊反撲，其中內房融資環境改善，以及內地大型基建加快上馬

，內房、物管以至基建建材均見反彈。生物科技及科網同樣低位回升。美國加息、縮表節奏趨向

明朗，儘管聯儲局取態進一步趨向鷹派，但符合預期，市場初步反應平靜。港股短線反彈或可上

望１００天線（約２４６００點），惟後市仍視乎外圍金融市場、本港疫情發展等因素。



＊美１２月通脹或增聯儲收水理由＊



外圍方面，美國去年１２月職位增長放慢。１２月非農職位僅增長１９﹒９萬個，遠低於市

場預計的４２﹒２萬個增幅。不過，失業率下降幅度卻超出預期，由４﹒２％降至３﹒９％，創

２０２０年３月疫情惡化以來的新低。但勞動參與率不變，維持在６１﹒９％水平，低於

２０２０年２月疫前時期的６３﹒３％，反映在疫情持續下，勞工重返崗位的意願不強，變種病

毒爆發相信會進一步打擊工作意欲。

儘管就業數據好壞參半，但預計聯儲儲出手應對高通脹的立場不變。據彭博預測，美國１２

月ＣＰＩ料升破７％，再創４０年新高，預計最新通脹數字將會加強當局收水理由。



＊市場雖有預期，難改未來震盪增＊



事實上，美國聯儲局１２月議息會議記錄顯示，官員認為或需以更快的速度加息，部分與會

官員更認為在首次加息後一段時間，可以開始縮表。記錄公布後，市場對於美國加息的預測變得

進取，預計年內將會加息４次，並料年內啟動縮表。美國１０年期債息一度抽升至１﹒８厘以上

，引發美股高位震盪。

故此，當主席鮑威爾講話提到今年貨幣政策正常化的路線圖，包括在３月將結束買債，並在

今年內逐步加息，而今年稍後時間可能開始縮減資產負債表，市場反應不大。但即使經過管理預

期，縮表將實在地減少市場流動性，美股調整壓力料會加劇。短期而言，美股即將步入業績期，

焦點將會放在業績展望上，例如Ｏｍｉｃｒｏｎ對供應鏈及人手配置的影響。



＊低吸水泥股，電力股估值看好＊



港股板塊方面，內地提出２０２２年穩增長要放到更突出的位置，並適度超前開展基建投資

，基建相關板塊吸引資金流入。內地媒體報道，２０２２年初，多地已有重大工程項目建設開工

，截至１月１０日，總投資規模便超過 ３ 萬億元人民幣。基建投資增加，加上預計內房調控

政策今年將會輕微放寬，房地產投資及施工有望重拾節奏，雙雙利好水泥需求。目前龍頭估值只

得５倍預測市盈率左右，處於歷史底部，宜趁低收集。

另外，早前有傳２０２２年內地地方政府不設能耗雙控目標，以及印尼對煤炭實施出口禁令

，拖累新能源及傳統火電業務兼備的電力股。我們認為內地不再一刀切減碳，避免再發生

２０２１年地方政府追趕進度拉閘限電的亂局，實屬合理不過。可是，不設年度目標並不代表放

棄２０３０年碳達峰方向，市場對此似乎過於敏感。而內地穩定內部煤炭供應措施收效，與此同

時印尼放寬煤炭出口禁令，煤炭價格回落，有助紓緩成本壓力。中線而言，碳中和背景下，電力

股持續推進綠色轉型，支持估值向上，關注華潤電力（００８３６）及中國電力（０２３８０）

。（信達國際研究部助理經理陳樂怡）





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