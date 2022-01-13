【數據解讀】光大銀行：政策加地產基建發力，１月社融信貸或改善

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行１２日公布去年１２月金融數據，當月新增信貸仍疲

軟，社融增速則連續兩個月回升但增量仍一般。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，１２月新增貸款放緩，主要是季節性因素波動

，同時年末銀行「積極備戰」開門紅（早投放早收益），屬於正常區間；１２月企業與地方政府

債券發行同比多增，表外融資收縮邊際收斂，抵消了人民幣貸款同比回落的影響。

Ｍ２同比增幅好於預期。主要是居民、企業存款增加，財政發力（財政存款明顯下降），以

及表外融資收縮有所收斂等。Ｍ１同比增速走高，反映企業現金流狀況有所改善。居民消費謹慎

，１２月居民貸款少增、存款多增，反映居民１２月消費支出與購房需求有所放緩，表現偏弱。

企業中長期貸款仍少增，一定程度反映企業對經營前景持謹慎態度。主要是國內經濟面臨復

雜內外環境，部分企業繼續面臨原材料、物流成本壓力及供應瓶頸等問題。

預計１月社融、信貸將迎來「開門紅」。一是國內逆周期與跨周期政策發力，國內降準及結

構性工具支持，增強銀行金融機構放貸動力；二是地方政府專項債發行提前；三是隨著國內房地

產逐步回暖與基建補短板適度發力，有望帶動信貸需求。（ｄｗ）

