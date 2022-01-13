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13/01/2022 09:46

【數據解讀】財通基金：信貸弱加ＣＰＩ低，ＭＬＦ利率下調機會大

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行數據顯示，２０２１年人民幣貸款增加１９﹒９５萬
億元（人民幣．下同），再創歷史新高，同比多增３１５０億元。不過，去年１２月新增人民幣
貸款１﹒１３萬億元，社會融資規模增量２﹒３７萬億，均不及預期，１２月社會融資規模存量
增速則連續第２個月回升，廣義貨幣（Ｍ２）餘額增速創過去９個月新高。
　　財通基金分析指出，１２月金融數據顯示貨幣在寬，信用待寬。國內穩增長壓力需要政策支
持，１２月降低１年ＬＰＲ後，後續仍有貨幣政策進一步放鬆預期，信貸需求弱疊加ＣＰＩ較低
，降低ＭＬＦ利率可能性仍較大。
　　積極財政待發力，主要是去年結轉的地方債，今年提前下達的專項債，以及政府重大項目支
出。１月銀行體系流動性將受到稅收、政府債券發行繳款、春節假期、機構補交准備金等多種因
素的影響，可能存在疊加效應，預計當月資金缺口規模超２萬億。
　　在穩增長壓力下，預計１月人行可能會採用ＭＬＦ（降息可能仍在）＋逆回購（７天和１４
天）對沖節前缺口，保持流動性合理充裕，使得ＤＲ００７（銀行間存款類機構七天回購利率）
圍繞政策利率波動，春節前資金價格無需過度擔心。（ｄｗ）

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