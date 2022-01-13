【新冠肺炎】全國本土確診昨日增１２４宗，超境外輸入６６宗

《經濟通通訊社１３日專訊》國家衛健委公布，１月１２日，全國確診者新增確診１９０宗

新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例６６宗，含６宗由無症狀感染者轉為確診病例；本土

病例１２４宗（河南７６宗，其中安陽市４３宗、許昌市２８宗、鄭州市３宗、信陽市１宗、滑

縣１宗；天津４１宗，其中津南區４０宗、河西區１宗；陝西６宗均在西安市；廣東１宗在深圳

市）。無新增死亡病例。新增疑似病例９宗，均為上海境外輸入病例；新增治癒出院２０６宗。

此外，新增無症狀感染３１宗，９宗為本地個案；尚在醫學觀察的無症狀感染者７２６宗（境外

輸入６７４宗）。

境外輸入現有確診病例１１７５宗（其中重症病例２宗），現有疑似病例９宗。累計確診病

例１１８９宗，累計治愈出院病例１０７１宗，無死亡病例。截至１月１２日，全國現有確診病

例３４６０宗（其中重症病例１０宗），累計治愈出院病例９６２８３宗，累計死亡病例

４６３６宗，累計報告確診病例１０４３７宗，現有疑似病例９宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例３０４５９宗。其中，香港特別行政區１２８２１宗（出

院１２３１６宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７９宗（出院７７宗），台灣地區

１７５５９宗（出院１３７４２宗，死亡８５０宗）。



＊大連新冠病毒與天津 河南安陽高度同源＊



廣東衛健委公布，全省昨日新增本土確診病例和本土無症狀感染者各１宗，均為深圳報告。

全省新增境外輸入確診病例１７宗（其中２宗為無症狀感染者轉確診）。

經中國疾控中心確認，大連市１宗陽性感染者屬於ＶＯＣ╱Ｏｍｉｃｒｏｎ變異株

（ＢＡ﹒１進化分支），與天津 河南安陽關聯疫情指示病例感染的新冠肺炎病毒高度同源。兩

病例均居住在大連市甘井子區，９日抵達大連並主動向社區報備，１０日入戶採樣，檢測結果為

陰性，１２日核酸檢測結果為陽性。目前其在大連的密接２８人核酸檢測結果均為陰性。

安陽市人民政府通報，目前安陽市有高風險地區２個，中風險地區５個，繼續暫停人員流動

，配合全員核酸檢測，並啟動第四輪全員核酸檢測。



＊北京：嚴防風險人員通過第三地進返京＊



北京嚴格進京管理，對進返京風險人員第一時間落位管控篩查，確保不漏一人。嚴防風險人

員通過第三地進返京。減少人員流動，倡導跨省通勤人員居家辦公。對出現病例的所在市落實停

航、停售、暫停進返京等防疫政策。要進一步引導市民在京過年，非必要不出京。用好「北京健

康寶」，加強壓力測試和系統運行維護，確保正常運行。加強「一老一小」等重點人群疫苗接種

工作。（ｃａ）

