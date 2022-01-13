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13/01/2022 10:43

【中概焦點】傳叮咚買菜大裁員，核心部門裁員比例２０％到５０％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據內媒報道，內地生鮮電商平台叮咚買菜１２月傳出裁員消息
。有員工表示，採購、算法、技術等核心部門裁員比例從２０％到５０％不等。另有員工透露，
相比公司巔峰時期，包括配送員在內的員工總數已經少了上萬人。
　　叮咚買菜方面回應稱，目前公司各項業務均是正常運轉狀態，個別變動屬小範圍公司正常組
織資源調整。（ｄｗ）

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