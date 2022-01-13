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即市新聞

13/01/2022 10:57

【數據解讀】中信建投：寬信用信號已現，社融增速料逐步回升

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行數據顯示，２０２１年人民幣貸款增加１９﹒９５萬
億元（人民幣．下同），再創歷史新高，同比多增３１５０億元。不過，去年１２月新增人民幣
貸款１﹒１３萬億元，社會融資規模增量２﹒３７萬億，均不及預期，１２月社會融資規模存量
增速則連續第２個月回升，廣義貨幣（Ｍ２）餘額增速創過去９個月新高。
　　中信建投的最新研報認為，寬信用信號已現，２０２２年一季度在政府債特別是新增專項債
的帶動下，社融增速仍將有保障，且逐步走寬的可能性較高。中信建投測算，中性假設下社融增
速１月約為１０﹒３％，一季度末將逐步提高到１０﹒５％。
　　但仍需指出，寬信用的最大障礙仍是銀行缺乏優質項目，而城投等主體融資還受制於政策限
制，需要進一步放寬融資限制。後續不排除繼續降準降下行同步經濟下滑觸發政策兜底，這一階
段社融的特點是增速下滑，特別是居民、企業貸款增速息（貨幣政策）、加速發放再貸款並推出
新的結構性貨幣政策工具（結構性工具），減少三道紅線和貸款集中度（房地產融資政策）以及
加快專項債發行（政府融資）。
　　研報指出，一般情況下寬信用會經歷三個階段，第一階段是信用收縮發力，第二階段是政策
持續發力，特別是房地產、基建融資政策放開，這一階段社融的特點是票據沖量明顯，或是表外
融資止跌回升，但與經濟內生相關的中長期貸款仍舊發力；第三階段是政策持續刺激之下，貸款
長期化推動社融確認回升，從而開啟新一輪信用周期。總體上，２０２２年在穩槓桿的大局下、
隨著碳減排支持工具、支農支小再貸款等結構性政策的支持以及降準和可能的降息支持下，信用
寬鬆的可能性增大，但預計恢復過程仍較為緩和。（ｄｗ）

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