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13/01/2022 10:01

《輪證高清－孫明哲》友邦（０１２９９）股價落後，資金趁低吸納

　　《輪證高清》市場對美國聯儲局加息升溫，帶動金融股造好，匯豐（００００５）重上５０
元水平並見１年多高位，內銀股如建行（００９３９）、工行（０１３９８）及中行
（０３９８８）均持續向好，本周亦分別見多個月以來高位。保險股亦受惠，平安
（０２３１８）重上６０元之上，反觀友邦（０１２９９）相對落後，於８０元以下低位徘徊，
近日亦見資金吸納其好倉部署追落後。
　　以價外程度２０％以內尋找友邦認購證，即是行使價於９４元以下，會發現產品選擇其實不
多，部分產品面值高於０﹒２５元以上，只有行使價８８及９１元兩款是低面值產品，當中最高
槓桿是友邦購２７７９５，提供約７﹒４倍實際槓桿，是友邦認購證中最突出的選擇。投資者如
果追求更高槓桿，價外證雖然高槓桿，但同時風險亦會較高，容易出現不跟行的情況，宜轉移留
意牛證，收回價７０元的牛６５３１９，收回價距離周二（１１日）收市價有逾１０％差距，收
回風險適中，有逾８倍槓桿，可於風險及回報之間得到平衡，投資者亦可根據風險胃納選擇其他
適合自己收回價的產品。
　　另一保險股平安的產品選擇情況類似，貼價而且低面值的平安認購證選擇不多，市場上有
５０兌１產品，面值較低，唯年期較長令槓桿較低，較適合中長線部署。短線部署貼價證中少數
低面值且高槓桿的購２７１６６，提供逾１０倍實際槓桿。牛證則可留意收回價距離正股價逾
１０％的牛５８３４３，收回價５５元，同樣亦有１０倍槓桿。
　
　　友邦及平安產品條款：
＊友邦購２７７９５╱行使價９０﹒９５元╱到期日２０２２年９月２３日╱實際槓桿７﹒４倍
＊友邦牛５９６３９╱收回價７２元╱行使價７１﹒４元╱槓桿比率１０﹒５倍
＊平安購２７１６６╱行使價６５元╱到期日２０２２年３月２３日╱實際槓桿１０﹒８倍
＊平安牛５８３４３╱收回價５５元╱行使價５４﹒４元╱槓桿比率９﹒２倍

《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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