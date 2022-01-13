《輪證高清－孫明哲》友邦（０１２９９）股價落後，資金趁低吸納

《輪證高清》市場對美國聯儲局加息升溫，帶動金融股造好，匯豐（００００５）重上５０

元水平並見１年多高位，內銀股如建行（００９３９）、工行（０１３９８）及中行

（０３９８８）均持續向好，本周亦分別見多個月以來高位。保險股亦受惠，平安

（０２３１８）重上６０元之上，反觀友邦（０１２９９）相對落後，於８０元以下低位徘徊，

近日亦見資金吸納其好倉部署追落後。

以價外程度２０％以內尋找友邦認購證，即是行使價於９４元以下，會發現產品選擇其實不

多，部分產品面值高於０﹒２５元以上，只有行使價８８及９１元兩款是低面值產品，當中最高

槓桿是友邦購２７７９５，提供約７﹒４倍實際槓桿，是友邦認購證中最突出的選擇。投資者如

果追求更高槓桿，價外證雖然高槓桿，但同時風險亦會較高，容易出現不跟行的情況，宜轉移留

意牛證，收回價７０元的牛６５３１９，收回價距離周二（１１日）收市價有逾１０％差距，收

回風險適中，有逾８倍槓桿，可於風險及回報之間得到平衡，投資者亦可根據風險胃納選擇其他

適合自己收回價的產品。

另一保險股平安的產品選擇情況類似，貼價而且低面值的平安認購證選擇不多，市場上有

５０兌１產品，面值較低，唯年期較長令槓桿較低，較適合中長線部署。短線部署貼價證中少數

低面值且高槓桿的購２７１６６，提供逾１０倍實際槓桿。牛證則可留意收回價距離正股價逾

１０％的牛５８３４３，收回價５５元，同樣亦有１０倍槓桿。



友邦及平安產品條款：

＊友邦購２７７９５╱行使價９０﹒９５元╱到期日２０２２年９月２３日╱實際槓桿７﹒４倍

＊友邦牛５９６３９╱收回價７２元╱行使價７１﹒４元╱槓桿比率１０﹒５倍

＊平安購２７１６６╱行使價６５元╱到期日２０２２年３月２３日╱實際槓桿１０﹒８倍

＊平安牛５８３４３╱收回價５５元╱行使價５４﹒４元╱槓桿比率９﹒２倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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