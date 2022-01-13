【人行操作】人行續１００億逆回購利率持平，零投放零回籠

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行
１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平２﹒２％。
新年以來，百億元逆回購已持續８日，且已連續３日完全對沖到期量。公開市場今日有
１００億元７天期逆回購到期，即零投放零回籠。（ｃａ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|大行報告13/01/2022
【大行炒D乜】野村恢復追蹤內房 唔通大陸房產回暖？
|開市Good Morning13/01/2022
林家亨：恒指24900點遇阻力 中石油盈喜增派息機會微
|市場動向13/01/2022
數碼港創業投資論壇 吸引超過2,500人參與
|市場動向13/01/2022
嚴選賽道 捉緊半導體產業超級周期
|香港要聞12/01/2022
【預算前瞻】安永料本財年財赤180億元 倡派電子消費券及減稅
|中國故事12/01/2022
《神州經脈》上月通脹數據回落兼低預期 A場興奮滬指衝擊三千六
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰