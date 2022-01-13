【人行操作】人行續１００億逆回購利率持平，零投放零回籠

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行

１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平２﹒２％。

新年以來，百億元逆回購已持續８日，且已連續３日完全對沖到期量。公開市場今日有

１００億元７天期逆回購到期，即零投放零回籠。（ｃａ）

