【內房困局】晨星稱中國政府應為優質房企提供融資支持，點名世茂

《經濟通通訊社１３日專訊》盡管中國恒大（０３３３３）信貸事件引發的對於市場傳染風

險的擔憂可能已經見頂，但開發商信貸事件的負面消息依然籠罩中國房地產行業。晨星

（Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ）資深股票分析師陳貞瑋發表報告表示，信用評級下跌導致房地產行

業的流動性壓力急劇增長，進一步限制了房企進入資本市場。中國若要重振房地產行業的信心，

政府應為世茂集團（００８１３）這樣符合「三道紅線」政策的優質房企提供融資支持。除流動

性驅動的短期政策寬鬆外，該行認為，中國還可以通過銀行的債券轉貸款，或者通過引導國有開

發商向優質房企購買資產，以準許再融資的形式為優質房企提供支持。

該行又預計，嚴峻的信貸狀況將進一步加劇房地產行業內部的兩極分化，但依然看好中國海

外發展（００６８８）和華潤置地（０１１０９），因擁有雄厚的財務資源且更善於把握機會出

售資產。鑒於較高的信用風險，晨星上月下調了中國部分中型房地產開發商的公允價值評估，並

預計房地產銷售疲軟將持續至今年，開發商很可能推出激勵措施及縮減可售資源。

面對愈發沉重的債務壓力，世茂集團繼續推進相關展期工作。據《路透》看到的一份文件顯

示，世茂將於下周一（１７日）召開持有人會議，審議兩期共１１﹒６５億元人民幣ＡＢＳ（資

產支持證券）的展期議案。（ｗｌ）

