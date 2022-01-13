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即市新聞

13/01/2022 14:53

【內房困局】晨星稱中國政府應為優質房企提供融資支持，點名世茂

　　《經濟通通訊社１３日專訊》盡管中國恒大（０３３３３）信貸事件引發的對於市場傳染風
險的擔憂可能已經見頂，但開發商信貸事件的負面消息依然籠罩中國房地產行業。晨星
（Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ）資深股票分析師陳貞瑋發表報告表示，信用評級下跌導致房地產行
業的流動性壓力急劇增長，進一步限制了房企進入資本市場。中國若要重振房地產行業的信心，
政府應為世茂集團（００８１３）這樣符合「三道紅線」政策的優質房企提供融資支持。除流動
性驅動的短期政策寬鬆外，該行認為，中國還可以通過銀行的債券轉貸款，或者通過引導國有開
發商向優質房企購買資產，以準許再融資的形式為優質房企提供支持。
　　該行又預計，嚴峻的信貸狀況將進一步加劇房地產行業內部的兩極分化，但依然看好中國海
外發展（００６８８）和華潤置地（０１１０９），因擁有雄厚的財務資源且更善於把握機會出
售資產。鑒於較高的信用風險，晨星上月下調了中國部分中型房地產開發商的公允價值評估，並
預計房地產銷售疲軟將持續至今年，開發商很可能推出激勵措施及縮減可售資源。
　　面對愈發沉重的債務壓力，世茂集團繼續推進相關展期工作。據《路透》看到的一份文件顯
示，世茂將於下周一（１７日）召開持有人會議，審議兩期共１１﹒６５億元人民幣ＡＢＳ（資
產支持證券）的展期議案。（ｗｌ）

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