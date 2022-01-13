【重拳監管】市監總局：力爭用３年全面實施企業信用風險分類管理

《經濟通通訊社１３日專訊》市場監管總局發布《關於推進企業信用風險分類管理進一步提

升監管效能的意見》，目標到２０２２年底，各省級市場監管部門建立通用型企業信用風險分類

管理工作機制，對轄區內全量企業實施科學分類，實現企業信用風險分類結果在「雙隨機、一公

開」等監管工作中常態化運用。到２０２３年底，各省級市場監管部門實現企業信用風險分類管

理與專業領域監管的有效結合，建立健全適用於專業領域的企業分級分類監管機制。力爭用３年

左右的時間，市場監管系統全面實施企業信用風險分類管理，有效實現企業信用風險監測預警。

《意見》要求，對新產業新業態新模式等企業要參考信用風險分類結果，探索實施更加科學

有效監管，切實堵塞監管漏洞。根據企業信用風險狀況動態調整監管政策和措施，對信用風險低

和信用風險一般的企業，給予一定時間的「觀察期」，探索推行觸發式監管，在嚴守安全底線前

提下，給予企業充足的發展空間；對信用風險高的企業，要有針對性地採取嚴格監管措施，防止

風險隱患演變為區域性、行業性突出問題。

拓展企業信用風險分類結果運用。各級市場監管部門要積極探索企業信用風險分類結果的綜

合運用，在辦理相關業務時，注重參考企業信用風險分類結果。同時，加強與企業溝通，適時進

行風險提醒，引導企業加強自我管理、自我約束，依法誠信經營。（ｗｌ）

