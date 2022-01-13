【ＦＯＣＵＳ】花旗國通脹４０年高，美式悖論續上演

【ＦＯＣＵＳ】美國去年１２月消費者物價指數（ＣＰＩ）一如預期錄按年飆升７％，刷新

近４０年最

高；但悖論卻繼續上演－－美股三大指數齊升，十年期美債收益率一度倒跌至１﹒７１％；家庭

食品

開支漲幅貴過外出用餐；房屋租賃市場的實際租金升幅遠超官方口徑住房成本４﹒１％的升幅；

「偉

大的辭職」掀起加薪潮之下，美國工人去年平均薪酬卻錄走低２﹒４％。



＊市場租金漲１８％遠超官方＊



美國勞工部周三（１２日）揭盅，１１月錄按年升６﹒８％的ＣＰＩ，１２月再下一城踏入

７字頭，錄１９８２年

６月以來最高；剔除食品和能源的核心ＣＰＩ按年升５﹒５％，錄１９９１年２月以來最高。面

對「一代人未

見過的高通脹」，Ｑｕｉｎｎｉｐｉａｃ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ同日發布的最新調查顯示，多

達５４％的受訪者認為美國

經濟正在惡化。

通脹的最大推手為何？二手車再次功不可沒，按月漲幅從１１月的２﹒５％擴大至３﹒５％

，全年累計

飆３７﹒３％；被總統拜登撈作救命稻草的能源價格，儘管錄去年４月以來首次按月下跌（－

０﹒４％），但

汽油全年漲幅仍高達４９﹒６％。

讓人困惑的是，家庭食品（雜貨）價格去年飆升６﹒５％，創１３年來最大漲幅，超過在外

就餐價格

的６％；而在線租房平台Ａｐａｒｔｍｅｎｔ Ｌｉｓｔ數據顯示，去年全美租金中位數漲幅高

達１８％，但官方數

據的住房成本全年升幅僅４﹒１％。



＊薪資實際縮水或挫需求端＊



美國通脹水深火熱，更添３月加息理由，但美股三大指數不跌反升，成長股漲幅猶勝價值股

；十年期美債收益率一度倒跌至１﹒７１％，美元續軟。

另一邊廂，儘管美國工人去年平均時薪大幅漲至３１美元以上，按年增４﹒７％，但扣去通

脹效應

後實際為倒跌。據智庫布魯金斯學會統計，麥當勞、星巴克、亞馬遜、沃爾瑪等１３間美國大型

公司的平均薪酬，僅亞馬遜支付的薪酬足以應付基本生計（按兩個成人和兩個孩子家庭，時薪須

達１７﹒７美元計），此或解釋了密歇根大學消費者信心指數何以徘徊１０年低位。

倘若消費者錢包扁扁（不計受惠資本價格上升的前１％有錢人），一旦供應端恢復速度趕上

降溫

中的需求端，通脹或大概率已見頂。巧合的是，聯儲最新褐皮書提及「短缺

（ｓｈｏｒｔａｇｅｓ）」一詞

的次數已連跌三個月至去年６月的水平。

隨著最早爆發Ｏｍｉｃｒｏｎ的南非單日新增確診迅速回落，而英國亦可能已觸頂，下一個

會否輪

到美國，又將如何影響通脹走勢，ｗａｉｔ ａｎｄ ｓｅｅ。

