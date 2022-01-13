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13/01/2022 13:35

【新冠肺炎】廣東中山報告１宗陽性，珠海部分地區開展全員檢測

　　《經濟通通訊社１３日專訊》內地新冠肺炎疫情繼續擴散，廣東中山市周四（１３日）中午
公告，在就診患者人群中發現一例新冠病毒核酸陽性個案。陽性個案為２４歲女性，家住坦洲鎮
國際花城一期，坦洲鎮某公司員工。１月１２日到坦洲醫院發熱門診就診，１月１３日凌晨核酸
檢測為陽性。
　　目前已將該患者轉送至定點醫療機構隔離治療，相關接觸人員正在排查中，其居住、工作場
所已實施管控，個案活動過的重點場所已實施終末消毒。
　　據坦洲鎮疫情防控指揮部早上公告，因新冠肺炎疫情防控需要，為進一步排查風險，實施精
準防控，進一步強化疫情防控工作，包括嚴格落實交通管控，對進出坦洲鎮所有道路全面管控，
期間人員原則上只進不出，如因就醫、特定公務等出入，須持４８小時內核酸檢測陰性證明。

＊珠海部分地區開展全員核酸檢測＊

　　鑒於中山市坦洲鎮新冠肺炎疫情防控指揮部發布公告發現新冠可疑案例，為進一步排查風險
，阻斷疫情傳播，香洲區緊急啟動疫情防控預警機制，現決定於今日１１時至２１時，對香洲區
南屏鎮（含南屏科技工業園）、前山街道、鳳山街道（含三溪科創小鎮）轄區常住居民和流動人
員開展全員核酸檢測工作。
　　另外，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，自１４日零時起，所有由內地經機場以外
口岸入境者，須持有採樣日後４８小時內符合衛生當局要求的新型冠狀病毒核酸檢測陰性結果證
明，未能出示符合要求證明的非澳門居民可被拒絕入境；離境人士維持７天核酸檢測陰性結果證
明。自今午１２時起，所有曾經到過廣東省中山市坦州鎮的人士，其須接受自我健康管理至離開
當地１４天為止。（ｃａ）

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