《法證攻防－林恩》海油擬派特別息，派息對輪證有咩影響？

《法證攻防》中海油（００８８３）周二（１１日２）收市後公布２０２２年經營策略，公

告中指出無論經營表現如何，２０２２年至２０２４年，全年股息絕對值預計不低於０﹒７０港

元╱股（含稅）；鑑於二零二一年為上市二十周年，將在二零二一年末期普通股息的基礎上加派

上市二十周年特別股息。中海油股價周三高開約一成，收市升６﹒８％，報９﹒１５元。

相關資產的派息是影響窩輪和牛熊證價格的因素之一。一般而言，發行商在沽出認股證或牛

證後會買入正股作對沖。發行商在推出輪證產品時，會根據過往派息記錄，預計相關資產派息金

額和日期。由於發行商將派息預期考慮在窩輪和牛熊證的價格中，如實際派息情況符合預期，派

息並不會影響輪證價格。但是，如果相關資產的派息金額和日期和發行商預期的有所不同，輪證

價格將會受到影響。而相關影響通常會在企業宣布派息後，即時在下一交易時段反映出來。

認購證和牛證是看好相關資產價格的產品，如實際派息金額多於預期，換而言之除淨後相關

資產價格將低於預期，認購證和牛證理論價格會相應下跌。反之亦然。所以股息多少與認購證和

牛證價格是反向關係。認沽證和熊證是看淡相關資產價格的產品，產品價格與股息多少是正向關

係。如實際派息金額多於預期，認沽證和熊證理論價格會相應上升。反之亦然。

對於特別息，如果特別息派發的金額少於宣布當日正股價格的２％，輪證價格的調整時間及

調整方式與增派普通股息一樣。認購證和牛證的理論價格會下跌，而持有認沽證和熊證的投資者

或因此獲利。當特別息派發的金額多於宣布當日正股價格的２％，發行商將會計算調整因子，調

整行使價及兌換比率等條款。從而令窩輪牛熊證價格不會因為特別股息而改變。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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