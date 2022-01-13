  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/01/2022 09:09

《法證攻防－林恩》海油擬派特別息，派息對輪證有咩影響？

　　《法證攻防》中海油（００８８３）周二（１１日２）收市後公布２０２２年經營策略，公
告中指出無論經營表現如何，２０２２年至２０２４年，全年股息絕對值預計不低於０﹒７０港
元╱股（含稅）；鑑於二零二一年為上市二十周年，將在二零二一年末期普通股息的基礎上加派
上市二十周年特別股息。中海油股價周三高開約一成，收市升６﹒８％，報９﹒１５元。
　　相關資產的派息是影響窩輪和牛熊證價格的因素之一。一般而言，發行商在沽出認股證或牛
證後會買入正股作對沖。發行商在推出輪證產品時，會根據過往派息記錄，預計相關資產派息金
額和日期。由於發行商將派息預期考慮在窩輪和牛熊證的價格中，如實際派息情況符合預期，派
息並不會影響輪證價格。但是，如果相關資產的派息金額和日期和發行商預期的有所不同，輪證
價格將會受到影響。而相關影響通常會在企業宣布派息後，即時在下一交易時段反映出來。
　　認購證和牛證是看好相關資產價格的產品，如實際派息金額多於預期，換而言之除淨後相關
資產價格將低於預期，認購證和牛證理論價格會相應下跌。反之亦然。所以股息多少與認購證和
牛證價格是反向關係。認沽證和熊證是看淡相關資產價格的產品，產品價格與股息多少是正向關
係。如實際派息金額多於預期，認沽證和熊證理論價格會相應上升。反之亦然。
　　對於特別息，如果特別息派發的金額少於宣布當日正股價格的２％，輪證價格的調整時間及
調整方式與增派普通股息一樣。認購證和牛證的理論價格會下跌，而持有認沽證和熊證的投資者
或因此獲利。當特別息派發的金額多於宣布當日正股價格的２％，發行商將會計算調整因子，調
整行使價及兌換比率等條款。從而令窩輪牛熊證價格不會因為特別股息而改變。
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞12/01/2022
【預算前瞻】安永料本財年財赤180億元　倡派電子消費券及減稅
中國故事12/01/2022
《神州經脈》上月通脹數據回落兼低預期　A場興奮滬指衝擊三千六
財經熱話12/01/2022
《盤後部署》中概股造好拉升恒指逾600點，比亞迪短線值博
退稅年金12/01/2022
【扣稅之寶】點買年金先最精明？
香港政情12/01/2022
【答問大會】林鄭：本季交精簡土地發展建議　與深圳市政府研3鐵路項目
香港政情12/01/2022
【答問大會】林鄭重組政府架構13局改15局　分拆運房局食衞局
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金