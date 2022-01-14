《陸言堂－陳永陸》恒指可望在農曆新年前後再發力上升

《陸言堂》美股出現調整，似乎是合情合理的事情，因為連續三年出現雙位數字的升幅，其

實有點不太合理，所以今年美股的表現應該不會太理想，至少就算有升幅，應該只會維持在個位

數字的幅度，但出現負數的機會較大，這是之前已經預期的事情。



相反，區內市場近日的抗跌力明顯較高，這或者與資金正在重新審視今年的投資策略有關，

至少第一季不少資金或會將區內股市的比重調高，其中包括中東的主權基金。其中沙特主權基金

表示，將會在股票二手市場投資１００億美元，而他們的焦點亦由去年的美股，轉至區內股票市

場。



故此，港股近日的抗跌力明顯較美股為強，只是１００天平均線對於恒指而言，在過去幾個

月似乎是一個難以跨越的阻力，所以恒指要突破２４６００點的關口，似乎需要消息及成交配合

才可。而由於在農曆新年前，內地資金回籠壓力仍大，所以恒指要在農曆新年前大幅上升，現階

段而言，有一定的難度。



事實上，如果從恒指的表現分析，其實表現不錯，不過最有的功勞可能是匯控

（００００５）又或者三桶油，可是一眾科網股的波動性仍大，不過並非政策因素，只是不少資

金仍然需要透過沽售相關股份套現，以解決農曆新年前的資金壓力，所以就算不少外資開始重新

買入在港掛牌的新經濟股，可是不少新經濟股仍然十分波動。



不過，相信不少的套現活動已經接近尾聲，尤其是如融創中國（０１９１８）這些重債的內

房股亦透過配股獲得資金，這代表港股絕對有一定的消化能力，所以再透過二級市場套現的資金

應該會慢慢消退，亦即是一眾科網股的波動性應該會下降，這亦是為何恒指可望在農曆新年前後

，再發力上升。《獨立股評人 陳永陸》



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