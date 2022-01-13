【新冠肺炎】食衞局冀屯門今日檢測量達４萬，區議員促增加檢測點

《經濟通通訊社１３日專訊》食物及衞生局副秘書長蔡傑銘表示，已盡力提升檢測能力，過

去在未爆發變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情前，全港每日檢測量約３至４萬，屯門區前日檢測量約

１７０００，而昨日檢測量增至約３２９００；至於全港昨日檢測量超過１０萬，他希望今日屯

門的檢測量可達４萬。



＊屯門難有空間再增加檢測站＊



蔡傑銘在《香港電台》節目上被問到屯門有否空間再增加檢測站時，坦言有困難，因為檢測

站要有通風及排隊預防感染的要求，已呼籲市民到其他地區做檢測。他表示，明白市民擔心違反

強制檢測令的要求，特別是長者，當局會酌情處理，其中在長者方面不作檢控。

蔡傑銘表示，曾研究過向檢測人士派籌，但相信有困難，網上預約最好，檢測點會靈活處理

，例如讓長者在輪候期間休息及去洗手間等，職員會盡量協助。他提到當局擔心屯門有傳播鏈，

希望盡快找出以達致清零，讓香港回復正常。



＊友愛體育館蝴蝶灣社區中心等採樣點輪候時間或較短＊



另外，屯門區議員甄紹南在同一節目上表示，屯門前日及昨日有多人排隊等做檢測，部分檢

測點要輪候５－６小時，即使政府延長檢測點開放時間，幫助亦不大，希望政府利用區內體育館

及空置校舍等，增加檢測地點。他又認為，政府應確保有足夠檢測配套，屯門有５０萬居民，估

計每個檢測點約要做５萬個檢測，目前情況不理想。

另外，政府今日宣布，在屯門區內設置的檢測點中，根據目前情況，友愛體育館、蝴蝶灣社

區中心、建生社區會堂及青田遊樂場流動採樣站的人流較少，市民可嘗試前往這些採樣站進行檢

測，輪候時間可能會較短。以上採樣站均開放至今晚八時。實際輪候時間或會隨情況有所變動，

請市民諒解。（ｃｌ）

