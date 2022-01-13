【香港政情】梁振英拒評會否參選，只稱下任特首要做好「內交」

《經濟通通訊社１３日專訊》香港特首換屆選舉將於今年３月舉行，一直被視為有機會角逐
下任特首的全國政協副主席梁振英接受《星島日報》訪問時，拒絕回應會否參選特首，只稱在目
前情況下，應問香港需要一個甚麼樣的特首。他個人認為，下任特首最重要的是要能做好「內交
」工作，令香港既能借助國家發展，重振香港經濟，又可發揮獨特功能貢獻國家，「在全國範圍
內體現香港實施一國兩制的價值」。（ｃｌ）
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