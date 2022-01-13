【內房困局】碧桂園（２００７）澄清近期並未發行３億美元可轉債

《經濟通通訊社１３日專訊》據路透旗下《ＩＦＲ》引述知情人士報道，碧桂園

（０２００７）３億美元潛在可轉債未能吸引到足夠需求。

知情人士指，摩根士丹利和摩根大通評估了投資者對這筆到期殖利率為４﹒７５％、轉換溢

價為２５％的潛在３年期可轉債交易的投資者興趣，但該交易沒有推進。

碧桂園暫未置評。（ｃｗ）

