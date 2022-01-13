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13/01/2022 18:26

【內房困局】碧桂園（２００７）澄清近期並未發行３億美元可轉債

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據路透旗下《ＩＦＲ》引述知情人士報道，碧桂園
（０２００７）３億美元潛在可轉債未能吸引到足夠需求。
　　知情人士指，摩根士丹利和摩根大通評估了投資者對這筆到期殖利率為４﹒７５％、轉換溢
價為２５％的潛在３年期可轉債交易的投資者興趣，但該交易沒有推進。
　　碧桂園暫未置評。（ｃｗ）

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