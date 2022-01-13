  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/01/2022 08:41

和黃醫藥（０００１３）脾酪氨酸激酶抑制劑納突破性治療藥物品種

　　《經濟通通訊社１３日專訊》和黃醫藥（０００１３）公布，國家藥品監督管理局藥品審評
中心將ＨＭＰＬ－５２３納入突破性治療藥物品種，用於治療既往接受過至少一種治療的慢性成
人原發免疫性血小板減少症患者。
　　該集團指，ＨＭＰＬ－５２３是一種新型、研究性的脾酪氨酸激酶抑制劑。該集團指，獲納
入突破性治療藥物的品種，可在提交新藥上市申請時，提出附條件批准申請和優先審評審批申請
。（ｗｈ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞12/01/2022
【預算前瞻】安永料本財年財赤180億元　倡派電子消費券及減稅
中國故事12/01/2022
《神州經脈》上月通脹數據回落兼低預期　A場興奮滬指衝擊三千六
財經熱話12/01/2022
《盤後部署》中概股造好拉升恒指逾600點，比亞迪短線值博
退稅年金12/01/2022
【扣稅之寶】點買年金先最精明？
香港政情12/01/2022
【答問大會】林鄭：本季交精簡土地發展建議　與深圳市政府研3鐵路項目
香港政情12/01/2022
【答問大會】林鄭重組政府架構13局改15局　分拆運房局食衞局
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金