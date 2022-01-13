和黃醫藥（０００１３）脾酪氨酸激酶抑制劑納突破性治療藥物品種

《經濟通通訊社１３日專訊》和黃醫藥（０００１３）公布，國家藥品監督管理局藥品審評
中心將ＨＭＰＬ－５２３納入突破性治療藥物品種，用於治療既往接受過至少一種治療的慢性成
人原發免疫性血小板減少症患者。
該集團指，ＨＭＰＬ－５２３是一種新型、研究性的脾酪氨酸激酶抑制劑。該集團指，獲納
入突破性治療藥物的品種，可在提交新藥上市申請時，提出附條件批准申請和優先審評審批申請
。（ｗｈ）
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