【北水炒Ｄ乜】淨買入６０﹒７億人幣，買騰訊沽比亞迪

《經濟通通訊社１３日專訊》昨日（１２日）周三（１２日）恒指高開３３０點，報

２４０６９點。最高升６６３點報２４４０２點，最低升３３０點報２４０６９點。恒指收報

２４４０２點，升６６３點或２﹒７９％。

按額度計算，北水全日淨買入６０﹒７億元人民幣，增加１２０﹒３％。北水淨買入最多的

個股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、快手（０１０２４）；淨賣出最多

的依次是比亞迪股份（０１２１１）、香港交易所（００３８８）、華潤啤酒（００２９１）。

主板成交１５３６﹒０２億元增加１８﹒５％。其中港股通成交３５４﹒４億元，佔總成交

２３﹒１％。



＊去年內地汽車產銷按年皆增逾３％＊



國家工信部公布，２０２１年內地汽車產銷分別完成２６０８﹒２萬輛和２６２７﹒５萬輛

，同比分別增長３﹒４％和３﹒８％，結束了連續三年的下降趨勢。當中新能源汽車銷售完成

３５２﹒１萬輛，同比增長１﹒６倍，連續７年位居全球第一；搭載組合輔助駕駛系統的乘用車

新車市場佔比達到２０％。

數據又顯示，２０２１年中國品牌乘用車累計銷售９５４﹒３萬輛，同比增長２３﹒１％，

市場份額達４４﹒４％，同比提升６個百分點；汽車整車出口２０１﹒５萬輛，同比增長１倍，

創歷史新高。

騰訊控股升４﹒５２％報４８０﹒８元，北水淨買入１２﹒２億元；美團升９﹒１３％報

２２７元，北水淨買入１１億元；快手升６﹒４％報８５﹒６５元，北水淨買入４﹒８億元。

比亞迪股份升７﹒６３％報２５９﹒６元，北水淨賣出３﹒２億元；香港交易所升

２﹒０３％報４６１﹒８元，北水淨賣出２﹒６億元；華潤啤酒升１﹒８７％報５７﹒２元，北

水淨賣出１﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

騰訊控股 （００７００） １２﹒２０

美團 （０３６９０） １０﹒９９

快手 （０１０２４） ４﹒７８

中國移動 （００９４１） ３﹒６５

中國海洋石油 （００８８３） ２﹒３６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

比亞迪股份 （０１２１１） －３﹒２０

香港交易所 （００３８８） －２﹒６１

華潤啤酒 （００２９１） －１﹒３９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

