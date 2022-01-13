《日入而息》莎莎上季營業額升４﹒７％，李嘉誠續增持長實股權

《今天重點》

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莎莎（００１７８）第三財季營業額升４﹒７％，港澳同店銷售升７﹒８％

李嘉誠再斥７１５萬增持長實（０１１１３）１４萬股，持股升至４６﹒４５％

證監會對涉嫌違反《股份回購守則》的皓天財經（０１２６０）展開紀律研訊

團結香港基金表示支持陳馮富珍參選特首並非事實；梁振英拒評會否參選，只稱下任特首要做好

「內交」

傳政府傾向農曆年後恢復面授課堂，再安排學童打針

本港新增１４宗確診全部帶變種病毒，５宗屬本地感染

中資行據稱正收緊對城投地產項目的貸款要求

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《即日市況》

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恒指高收２７點報２４４２９，科指跌１０３點報５７９６

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《深滬股市》

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滬指跌１﹒１７％創八周低，繼深圳後中山現陽性個案

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《美元匯價》

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美匯或下試更低水平，９４﹒５０應有支持

歐元最新報１﹒１４７４╱７６，日圓最新報１１４﹒４７╱４８

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《公司資訊》

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中銀香港（０２３８８）推出「Ｐｈｏｎｅ利是」大抽獎

中手游（００３０２）推出４萬枚ＮＦＴ仙劍角色徽章

領展（００８２３）６億美元十年期票據以票息２﹒７５厘定價

青島銀行（０３８６６）年度淨利潤２９﹒２３億元人民幣升２２﹒０８％；Ａ股供股近９５％

認購，涉２５億元人民幣

匯控（００００５）倫敦回購３４０２股，總值１８﹒１萬元

海航科技投資（０２０８６）新控股股東折讓２６％提全購，今早復牌

美亞控股（０１１１６）訂顧問協議，授１﹒７５億份購股權

迅銷（０６２８８）首財季按年多賺３３％，收益總額微升１﹒２％；明日上午９時正起恢復買

賣香港預託證券

金力永磁（０６６８０）公開超購１﹒３９倍人人有份，下限定價

港鐵（０００６６）歡迎政府重組架構

叙福樓（０１９７８）黃傑龍：禁堂食生意受挫，惟決定提前加薪並派新春賞金

希瑪眼科（０３３０９）折讓近一成配股淨籌４﹒９億元，林順潮夫婦同步減持

比亞迪子公司中標智利鋰開採合同

渣打（０２３８８）首日兌換新鈔服務暢順，網上預訂反應熱烈

置地公司家基金推新項目，夥明愛為有需要家庭提供短期居所

阿里雲獲Ｇａｒｔｎｅｒ肯定其ＩａａＳ＋ＰａａＳ能力

雲頂（００６７８）備用融資訴訟下周裁決，ＭＶＷＨ破產未觸發還債要求，今復牌

國壽（０２６２８）推舉非執董袁長清代為履行董事長職責

瑞安房地產（００２７２）去年合約物業銷售額按年升４３％至３０２﹒７億元人民幣

華寶國際（００３３６）已認購投資總額為１０﹒４億元人幣若干金融產品

德昌電機（００１７９）首九個月營業額按年升１２％

九興控股（０１８３６）進行重組，ＣＢＩ持股降至２１﹒８５％；去年綜合收入增３５﹒６％

至１５﹒４億美元

匯豐表示首日為約１﹒７萬名經網上預約及即日到場取籌客戶兌換新鈔

和鉑醫藥（０２１４２）治療乾眼症藥物完成臨床三期試驗首次期中分析

大成食品（０３９９９）附屬蚌埠大成訂立建設協議，涉８２００萬元人民幣

李嘉誠再斥７１５萬增持長實（０１１１３）１４萬股，持股升至４６﹒４５％

莎莎（００１７８）第三財季營業額升４﹒７％，港澳同店銷售升７﹒８％

證監會對涉嫌違反《股份回購守則》的皓天財經（０１２６０）展開紀律研訊

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《國企紅籌》

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首都機場（００６９４）去年旅客吞吐量按年減少５﹒４％

中國光大水務（０１８５７）已完成向機構投資者發行１０億元人民幣超短期融資券

新華保險（０１３３６）去年原保險保費收入按年增２﹒５％

常茂生物（００９５４）以３０００萬元人幣認購理財產品

遼港股份（０２８８０）料子公司提減值事項影響純利１﹒６７億元

華營建築（０１５８２）正就可能收購在英國的建築相關業務進行磋商

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《神州民企》

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融創中國（０１９１８）短期內無進一步配股融資計劃；融創折讓１５﹒３％配股，淨籌４４﹒

８億元半數還債

基石藥業（０２６１６）淋巴瘤藥「擇捷美」主要研究終點，將向國藥監上市申請

鑫苑服務（０１８９５）未及時公布大股東關連交易，違反上市規則

禹州集團（０１６２８）提票據交換及徵求同意避違約

民旭輝控股（００８８４）本金額２﹒６５億美元票據獲接納購回

合景泰富（０１８１３）去年１２月預售額按年跌２１％

歌禮（０１６７２）已完成ＡＳＣ４０治療中重度痤瘡二期臨床試驗首例患者給藥

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《中國要聞》

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商務部表示加強對企業培訓，找準ＲＣＥＰ帶來的機遇；推進外貿服務企業、保稅維修與離岸貿

易發展；去年ＦＤＩ增逾兩成至１７３４﹒８億美元；去年首１１月進出口總額同比增１３﹒５

％；商務部冀美方為雙方擴大貿易合作創造良好氛圍條件

建議印錢鼓勵生育被批嘩眾取寵，網紅經濟學家被禁言

ＰＰＴＶ拖欠英超版權費，須賠逾１６億元

中信建投表示寬信用信號已現，社融增速料逐步回升

中國船舶集團去年接單超１３００億，創０８年來新高

財通基金表示信貸弱加ＣＰＩ低，ＭＬＦ利率下調機會大

官媒表示今年ＣＰＩ漲幅料有所擴大，但總體可控；印尼煤佔中國總量有限，煤價不具大幅上漲

基礎；官媒再批肯德基套餐：盲盒經濟，不是盲目的生意

王毅與土耳其外長在江蘇會談，冀支持維護好本國主權

報告指去年全國土地成交金額降一成，扭轉六年漲勢

人行續１００億逆回購利率持平，零投放零回籠

中方駁斥冬奧不符綠色標準：符合聯合國的可持續標準

冬奧組委表示賽後將大力發展特色體育和文化旅遊產業

量化私募再迎監管，客戶虧損時不得提超額業績報酬

百億級私募汐泰投資旗下產品大幅虧損觸及預警線

三葉草生物上海研發中心動工，研發重組蛋白新冠疫苗

上海制定反壟斷、互聯網營銷算法、盲盒經營等指引

上財調查指上季上海消費者購房意願升至調查以來新高；去年四季度上海機構投資者信心有所下

降

孫力軍被提起公訴，涉受賄、操縱證券市場等罪名

風語築表示承接百度希壤元宇宙３Ｄ虛擬建築開發業務

李克強同越南總理電話，冀推更高水平區域經濟一體化

三亞市委原書記童道馳一審被控受賄逾２﹒７４億元

中國保險業最大增資引戰項目落地：中郵保險牽手友邦

市監總局表示力爭用３年全面實施企業信用風險分類管理

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒３％報１８４３６點，四連漲

台積電去年第四季利潤１６６２億台幣，再創單季新高

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《其他消息》

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消息指鄒家成違反保釋條件被捕，下午西九法院提堂

團結香港基金表示支持陳馮富珍參選特首並非事實

梁振英拒評會否參選，只稱下任特首要做好「內交」

消息指唐英傑放棄上訴，稱無法信任法援委派律師

屋宇署１１月共批出３３份建築圖及１６份入伙紙

粉嶺工業地明日截標，普縉料估值約４億元；華坊諮詢料最

多售３﹒６億

深股通額度用１﹒３億，去年滬深港通日均成交額創新高；

滬股通額度全日用近３２億元，外資流出近６億元

ＡＣＣＡ表示８５％會員料本港今年經濟正增長，重開口岸

成關鍵因素

「２０２１金融科技大獎」共頒發５４個獎項及３個年度大

獎

惜食堂夥匯豐推出智能食物捐贈項目，增設ＰａｙＭｅ捐款

功能

數碼港１７間初創奪金融科技大獎，財富投資與管理類別獲

獎最多；數碼港歡迎政府架構重組建議，推動香港再工業化

及創科發展

科技園公司表示全力支持政府對創科生態圈全面發展之整體

規劃

新加坡屈臣氏與亞馬遜合作開設電子商店

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《內房困局》

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中資行據稱正收緊對城投地產項目的貸款要求

外電表示世茂已準備資金兌付周六到期境內債

晨星稱中國政府應為優質房企提供融資支持，點名世茂

融創配股抽４５億急插，併購鬆綁屬實中海外趁機回吐

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《新冠肺炎》

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本港新增１４宗確診全部帶變種病毒，５宗屬本地感染

中國再暫停６個美國航班，拜登政府警告採取應對行動

傳政府傾向農曆年後恢復面授課堂，再安排學童打針

全國本土確診昨日增１２４宗，超境外輸入６６宗

創興銀行明日起調整屯門區分行營業時間

廣東中山坦洲鎮疑病毒檢測現異常，道路實施全面管控

廣東中山報告１宗陽性，珠海部分地區開展全員檢測

本周日起吉爾吉斯斯坦非港人禁入境

杭州警方表示發現偽造杭州健康碼網站，開發者已被控制

港府下午兩時半起在屯門兆麟運動場增設流動採樣站

美國一周死亡數字上升四成，Ｎ９５口罩價格飛漲

華僑永亨銀行屯門分行今日起暫停服務

曾為屯門藥房老闆兒子診症，張詩敏診所兩護士初確

望月樓停業１５日後今重開，設１０部空氣消毒機

鄒家成被指違反保釋條件，即時還柙

袁國勇稱打邊爐不會增加新冠肺炎傳播風險；袁國勇建議長

期病患者及高危行業者可考慮戴兩個口罩

澳門表示明起自內地經海陸口岸入境者，須持４８小時核酸

許樹昌稱兒童接種復必泰或有針口痛及低燒等反應

貨運業表示收緊空運影響貴價食材到港，推高價格成本

食衞局冀屯門今日檢測量達４萬，區議員促增加檢測點

香港仔油塘受限區域完成強檢，無人確診

２９歲巴基斯坦男初確，３同病格者轉送獨立隔離病房

大眾中國本周一已關閉天津兩家工廠

竹篙灣女保安曾到確診者房門貼通告，無直接接觸

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