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14/01/2022 07:51

《油金掠影》油價微跌金價企穩，美國生產物價升幅放緩

　《經濟通通訊社１４日專訊》美國ＥＩＡ周三公布，截至１月７日止一周原油供應量減少
４６０萬桶至　４﹒１３３　億桶，不含戰略石油儲備（ＳＰＲ）庫存，連續第七周供應下降，
且跌幅遠大於分析師預期，並創下２０１８年以來單周最低。另外，上周汽油庫存增加８００萬
桶、蒸餾油庫存增加２５０萬桶。
２月紐約期油下跌５２美仙或０﹒６％，至每桶　８２﹒１２美元。３月布蘭特期油下跌２０美
仙或０﹒２％，至每桶　８４﹒４７美元。兩者均創１１月９日以來最高收市價。　　
　　另外，美國周四公布的１２月生產者價格指數（ＰＰＩ）升勢趨緩，按年升幅為９﹒７％，
按月較升幅為０﹒２％，小於市場預估的０﹒４％及１１月修訂後的１％，令市場預期通脹或已
見頂。早前公布的美國１２月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年升７％，創３９年最大升幅。

＊聯儲局年內或加息四次＊

　　美國總統拜登提名的聯儲局副主席人選布蘭納德（Ｌａｅｌ　Ｂｒａｉｎａｒｄ）周四赴參
議院出席提名聽證會，她表示降低通脹是聯儲局最重要的任務，並對３月加息持開放態度。費城
聯儲銀行行長哈克（Ｐａｔｒｉｃｋ　Ｈａｒｋｅｒ）周四也加入支持加息行列，認為應在３月
份採取行動，並在今年加息三至四次，前三次皆加息０﹒２５厘，第四次則視後續通脹而定。
金價受到加息預期影響，２月期金跌５﹒９０美元或０﹒３％，收報每盎司１８２１﹒４０美元
，今早現價金維持在１８２０美元附近徘徊。３月期銀跌５美仙或０﹒２％，收報每盎司
２３﹒１６２美元，今早現貨銀則守穩在２３美元水平。
另外，４月白金期貨下跌０﹒８％，收報每盎司９７２﹒２０美元。３月鈀金期貨跌近１﹒４％
，收報每盎司１８９０美元。３月期銅跌０﹒７％，收報每磅４﹒５４６美元。（ｐｃ）

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