《新股掛牌》金力永磁首掛開報３０﹒８元，較招股價低近９％

《經濟通通訊社１４日專訊》金力永磁（０６６８０）今日首掛，開報３０﹒８元，較招股

價３３﹒８元低８﹒８８％，以每手２００股計，不計手續費，每手蝕６００元。

該股公開發售獲超額認購１﹒３９倍，一手中籤率１００％。（ｅｄ）

