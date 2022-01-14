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14/01/2022 09:20

《新股掛牌》金力永磁首掛開報３０﹒８元，較招股價低近９％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》金力永磁（０６６８０）今日首掛，開報３０﹒８元，較招股
價３３﹒８元低８﹒８８％，以每手２００股計，不計手續費，每手蝕６００元。
　　該股公開發售獲超額認購１﹒３９倍，一手中籤率１００％。（ｅｄ）

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