《缸邊隨筆－石鏡泉》騰訊（００７００）隨時可被替換？

《缸邊隨筆》據《晚點ＬａｔｅＰｏｓｔ》，去年底的員工大會上，馬化騰對２０２１年發

生的一系列變化表達了自己的想法，他說，騰訊（００７００）只是國家社會大發展期間的一家

普通公司，是國家發展浪潮下的受益者，並不是甚麼基礎服務，隨時都可以被替換。未來，騰訊

在服務國家和社會的時候，要做到不缺位、做到位、不越位，做好助手、做好連接器。



對馬化騰這個說法有不同的分析，有謂：



（１）他是自我矮化，免樹大再招風；



（２）他是心不忿，吐怨言；



（３）他是真認識到自己的所謂「實力」。



不論怎分析，一般都是認為阿爺近月對科技股公司打壓大，馬化騰明哲保身了。



１９９０年代，好像《財富雜誌》（Ｆｏｒｔｕｎｅ）訪問了三個當時名人，問他們怕甚麼

？



（１）通用電器ＧＥ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ的Ｊａｃｋ Ｗｅｌｃｈ話，他怕公司股價跌。



Ｊａｃｋ Ｗｅｌｃｈ之怕成真，ＧＥ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ由他主理時的最有價值美國公司

，近年裏落到幾破產，股價自然跌了；



（２）美儲局格蘭斯班話，他怕已知的經濟認識，解決不了未來的經濟危機。格蘭斯班之怕亦成

真，無人諗過會有ＱＥ，會狂印鈔，會有負利率，到今時有誰能有套可徹底解決今時經濟難題的

方案；



（３）微軟（ＭＳＦＴ﹒ＵＳ）的蓋茨話，他怕一覺醒來，微軟不再存在，被替代了。今時微軟

仍存在，但如微軟不主動地發展今日的業務，去替代９０年代微軟的業務，微軟今日仍可號令美

科技界嗎？



９０年代，蓋茨沒有受到任何打壓，威嚇吧？但他仍怕微軟會被替換，是他的高瞻遠矚，他

知道Ｗｉｎｎｅｒ ｔａｋｅｓ ａｌｌ是好威、好過癮，但可知剃人頭者，人亦可剃其頭？



歷史上，不乏Ｎ個富可敵國的商賈，秦朝呂不韋、宋的石崇、清的胡雪巖，下場如何？更不

要說貪官如和坤等人了。



當然亦有商賈憑藉官商勾結而可以倖存，歐美有不少富過三代的豪門，都是找了當權者做保

護盾。但也不無成本，最大成本是，不知到哪一日，保護盾也失勢，就要走夾唔唞，所以，走去

美國吧！



在閣下未進一步看下文時，筆者想你看一首歌的歌詞，見副文。可以的話，也聽聽《我是一

個兵》這首歌。



重點要看甚麼？看：



「我是一個兵，來自老百姓。」



這一句。



＊為百姓做事 富豪請捐助＊



商賈之可以富可敵國，是因為其財來自「老百姓」，如認為自己是天才，是天下無敵，才致

富可敵國，就是不認識致富之道及歷史。



有些港商是認識「我是一個兵，來自老百姓」之道，故是處處會關顧老百姓。邵逸夫，對中

國的捐助不少，他有時會請一些港富豪坐飛機去看中國，看完貧困地後，就叫這些富豪捐啦！



胡應湘是商人，廣東開放早年缺電，他就建了沙角發電廠，運作一定年限，收回成本及有一

定利潤後，就整間廠送了予廣東省政府。他建了虎門大橋，打通了跨珠江的交通，又是在收回建

橋成本及一定利潤後，也送了條橋予當地政府。



霍英東對國家的捐助，不用說了。



人生，要賺一定的錢去過世，予下一代，但究竟要賺多少便夠，不是才夠，是便夠。每人標

準不同，但有幾百萬幾千萬以至一個億，好歹都夠吧！再多了的，都是等：人在天堂錢在銀行，

又或讓後代爭產而已！



從商的，以所賺的財富去分財，而去實現「我是一個兵，來自老百姓」的境地，做官的又如

何？



宋儒張載講得明白：「讀聖賢書，所為何事？為往聖繼絕學，為生民立命，為萬世開太平。

」說得簡單點，就是：我是一個兵，來自老百姓，故要好好照顧老百姓。



哈哈，寫了一大篇，馬化騰今時明言他是一個兵了。我們的高官呢？你們可是一個兵呢？仍

是看自己是員大將？馬化騰都謂騰訊可被替換，你們呢？就不怕？還是已執定了包袱？



＊歌曲名稱：我是一個兵＊



我是一個兵



來自老百姓



打敗了日本侵略者



消滅了蔣匪軍



我是一個兵



愛國愛人民



革命戰爭考驗了我



立場更堅定



嘿嘿槍桿握得緊



眼睛看得清



誰敢發動戰爭



堅決打它不留情



我是一個兵



來自老百姓



打敗了日本侵略者



消滅了蔣匪軍



我是一個兵



愛國愛人民



革命戰爭考驗了我



立場更堅定



嘿嘿嘿槍桿握得緊



眼睛看得清



誰敢發動戰爭



堅決打它不留情



我是一個兵



來自老百姓



打敗了日本侵略者



消滅了蔣匪軍



我是一個兵



愛國愛人民



革命戰爭考驗了我



立場更堅定



嘿嘿嘿槍桿握得緊



眼睛看得清



誰敢發動戰爭



堅決打它不留情



不留情



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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