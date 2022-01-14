《ＩＰＯ反應》德盈公開超購６﹒３倍一手中籤率三成，下限定價

《經濟通通訊社１４日專訊》知名小黃鴨品牌Ｂ﹒Ｄｕｃｋ背後的產權公司德盈控股

（０２２５０）下周一（１７日）掛牌，今日公布招股結果，香港公開發售超購６﹒３１倍，一

手１０００股中籤率３０％，認購２０手穩中１手。國際配售初步提呈超購約０﹒２４倍。香港

及國際發售比例維持１比９。

該股上市定價為２﹒０５元，屬招股價範圍２﹒０５至３﹒４５元之下限，淨籌２﹒０６８

億元。上市獨家保薦人光大証券。（ｍｈ）











