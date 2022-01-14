【鞏固地位】中信証券供股籌２８０億行內史上最大，惟前景看俏？

《經濟通通訊社記者葉嘉兒１４日報道》港股連升６個交易日、累漲逾１５００點後回吐，
除了螞蟻消費金融遭國資棄投外，本日市場另一大焦點就是內地證券業史上最大規模配股融資！
中信証券（０６０３０）公布２８０億人民幣的Ａ＋Ｈ供股，股價半日挫逾半成，惟專家及大行
看法樂觀，揚言前景看俏！
＊供股集資有助鞏固龍頭地位＊
中信証券建議Ａ股及Ｈ股供股，比例為１０供１﹒５，集資不超過２８０億人民幣。其中Ｈ
股供股價１７﹒６７元，較上日收市價折讓逾１５％，而Ａ股則折讓逾４５％至１４﹒４３人民
幣。
雖然中信証券貴為內地券商龍頭大哥，但面對內地金融市場的開放，和資本市場的深化改革
，將來競爭者不再限於內地。因此公司藉是次供股進一步增強資本實力，集資所得將用於發展資
本中介業務、增加對公司附屬公司的投入、加強信息系統建設等。
ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城認同中信証券做法，看好公司前
景。他今天在《經濟通》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，內地金融
市場相對封閉，向來為外資垢病，開放金融市場實屬國家方向，中信証券未雨綢繆，有助奠定龍
頭地位。
＊專家及大行看法皆樂觀＊
截至中午收市，中信証券跌逾５％，錄得資金淨主動賣出１３０５萬元，佔成交金額近７％
。當中，大戶，即每宗成交金額大於１００萬元的主動買沽比率為３８：６２。市場以沽為敬，
沽家入市態度顯而易見。
不過，溫鋼城對股價走勢看法樂觀。他指出，隨內地今年推出寬鬆貨幣政策，預期市場流動
性將會持續增加，相信可為股市帶來正面影響。他補充，在中信証券的日線圖上，走勢仍然向好
，維持一浪高於一浪的格局，可見資金對該股仍有信心。值得一提，中信証券日前公布業績快報
，去年盈利按年升逾５４％。
大行同樣看好，當中美銀美林認為，中信証券股價近期或續承壓，但預計供股後增長將跑贏
其他同業。
該行最新研究報告預計，中信証券新募集資金或會攤薄公司２０２２財年的每股盈利，不過
預期供股後信証將較其他同業獲得更多市場份額，到２０２２年下半年至２０２３年，相信其金
融資產增長和槓桿率將提速，市佔率會有所提升；分別予以信証Ａ股和Ｈ股「中性」和「買入」
評級，目標價為３０﹒２元人民幣和２６﹒３元。
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