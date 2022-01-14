《盤後部署》恒指破二萬五有難度，港股浮沉要靠賭股消費股發圍

《經濟通通訊社１４日專訊》隔晚美股下挫，聯儲局副主席布雷納德表示最快可能三月加息

，消息引發科技股急跌，今早港股同樣低開低走，阿里（０９９８８）及京東（０９６１８）分

別跌逾３％，其中中國信達退出認購阿里旗下螞蟻消金股權、舜宇（０２３８２）同樣暫緩認購

。

午後大市跌幅收窄，消費品股捱沽，恒安國際（０１０４４）、李寧（０２３３１）等跌近

４％；惟賭股見有追捧，消息指澳門將公布博彩法修訂細節，賭股有追捧，金沙（０１９２８）

曾大漲逾６％。最終大市維持窄幅跌勢，恒指收報２４３８３點，跌４６點或跌０﹒１９％，主

板成交１１９８﹒９１億元。國企指數報８５５４，跌４７點或跌０﹒５５％。恒生科技指數報

５７６９，跌２７點或跌０﹒４８％。

即月期指新報２４３４２，跌１１９點，低水４１點。即月國指期貨報８５５０，跌６０點

，低水５點。即月科指期貨新報５７６８，跌２５點，低水１點。

上證綜合指數報３５２１，跌３４點或跌０﹒９６％，成交４６３１﹒９８億元人民幣。

深證成份指數報１４１５０，升１２點或升０﹒０９％，成交２８５３﹒２５億元人民幣。



＊科技股浮沉難料，恒指二萬五難破＊



近期港股略為反彈，似乎資金有流入情況，其中主因是市場對於美國三月是否加息持正面氣

氛，其中上月ＣＰＩ數據較預計升得少，而科技股股價早已跌殘，所以相關科技股現資金流入，

假如情況持續，預計此輪炒作可到本月尾，另外濠賭股亦受追捧，預計明日將會有大波幅出現。

目前恒指糾結在２４０００至２５０００點之間，但由於２５０００點阻力較強，市場要突

破窗口可能要依靠其他股份撐起，特別是農曆新年主打的消費股、賭股，如果有炒作的話可能有

機會撐上２５０００之上；否則大市短期波幅上落，投資者可能反而容易操作。（ｕｌ）

