【國際要聞】捲入性侵未成年少女官司，安德魯王子被削軍銜及公職

《經濟通通訊社１４日專訊》英國白金漢宮周四發表聲明，指在英女王同意下，約克公爵安

德魯王子已向她歸還軍銜，將不再擔任王室公職。捲入性侵未成年少女官司的英國安德魯王子，

將以平民身份出庭應訊。

安德魯王子今後不再被稱為「殿下」，他的公職會由其他王室成員取代。安德魯王子在美國

超級淫媒愛潑斯坦性醜聞中被曝光，而美國女子羅伯茨聲稱自己在１７歲時遭他性侵，在紐約地

方法庭發起民事訴訟。（ｊｆ）

