【外圍經濟】南韓加息２５個基點至１﹒２５厘，半年來第３次

《經濟通通訊社１４日專訊》南韓央行決定加息２５個基點，至１﹒２５厘，是自去年夏季

以來的第三次加息，符合經濟學家預期。

央行行長李柱烈在議息會後表示，即使再次加息，央行的政策利率仍顯「寬鬆」，央行需要

進一步根據經濟復甦形勢調整利率。

分析指，目前南韓新冠疫情有所緩和，李柱烈有意在他３月卸任，以及南韓舉行大選前，捉

住加息機會。由於美國聯儲局轉向鷹派，且通脹仍在上升，料南韓央行還會加息（ｊｆ）

