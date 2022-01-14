【外圍經濟】日本１２月ＰＰＩ按月跌０﹒２％，一年來首次回落

《經濟通通訊社１４日專訊》日本去年１２月生產者物價指數按年上升８﹒５％，是連續第

１０個月上升，但略低於市場預期的８﹒８％，前值９﹒２％。按月計則下降了０﹒２％，是一

年來首次回落。

除商廈廠房租金持續高企外，食材、化工品、生產機器等的價格均有上升，石油和煤炭產品

升幅更由前值的３６﹒６％擴大至４９﹒６％。有色金屬升幅亦由前值２６﹒９％擴大至

３３﹒１％。相反，鋼鐵、電子零件和交通用具價格則微跌。（ｊｆ）

