《台股攻略－黃振宇》台股微跌３３﹒６點守住１８４００點關卡

《台股攻略》受美國通脹及升息，加上本土疫情升溫等因素持續衝擊，台股今日（１４日）

開高震盪走低，一度重挫２２３點，但隨後逢低買盤進場承接，以及台積電支撐大市，加權指數

終場僅下跌３３﹒６點，以１８４０３﹒３３點作收，成交金額為新台幣３３１６﹒９５億元。

台股指數本周升２３３﹒５７點。

台積電於昨日（１３日）法說會釋出正面訊息，刺激股價上揚，早盤衝高至新台幣６７３元

，終場以次高價新台幣６７２元作收，升１１元，市值增加新台幣２８５２億元。不過，其周邊

供應鏈表現仍弱勢，辛耘重挫６％，聖暉跌超過４％，瑞耘、致茂、帆宣、迅得、亞翔及日揚等

均跌於２％。大立光去年獲利滑落，每股純益新台幣１３９﹒１３元，為８年來新低，並對今年

展望保守，預期受季節性因素影響，１月及２月訂單動能逐漸下滑，加上客戶普遍保守看待市場

，今年仍以較低階產品為主，今日引發賣壓出籠，其股價重挫跌停至新台幣２１４０元。二線光

學鏡頭廠亦成為重災區，先進光及玉晶光均跌超過半根停板，今國光、亞光及佳凌跌超過２％。

由於桃園機場群聚感染擴大，台灣本土疫情再度燃燒，加上ｏｍｉｃｒｏｎ的干擾，如果加

權指數下跌趨勢短期未能停止或反彈，股市壓力將持續增長。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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