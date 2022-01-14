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即市新聞

14/01/2022 09:40

《窩輪豪情－梁業豪》恒指陰燭無阻升勢

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、能源
業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為匯控
（００００５）、友邦保險（０１２９９）與中海油（００８８３），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選舜宇光學科技（０２３８２）、百威亞太（０１８７６）與領展房產（００８２３）。
　　本周二（１２日）港股好友大戶完全控制大局，大市交投量明顯增加；昨天（１３日）淡友
以科技股沽盤作為武器，製造回吐的市況。具一定應市經驗的投資者都知道，這屬於利好後市的
現象。恒指雖然繼續上升，卻呈現連續五支陽燭後的陰燭，顯示淡友開始嘗試反攻。至今恒指已
升抵２４５６１，高於上月１３日高位２４３８５，即（ｉｖ）－ａ浪頂，代表（ｉｖ）－ｃ浪
已升抵基本要求的目標，亦已接近量度升幅目標２４６２３。若淡友大戶於本周末前不大舉反攻
，相信上述升幅目標可以到達。至於指數能否企穩於其上，則屬後話。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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