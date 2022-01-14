【虛幣世界】比特幣升幅幾乎蒸發，有傳巴基斯坦禁虛幣

《經濟通通訊社記者李皆穎１４日報道》隔晚比特幣升幅幾乎蒸發，並倒跌至４２０００美

元水平，消息面上有傳巴基斯坦有機會禁止使用加密貨幣，加上哈薩克目前地緣政治不穩令比特

幣算力下降。不過，數據上顯示比特幣礦工目前未有意願出售手頭上的比特幣，分析指近期礦工

成本上揚，現價對於礦工而言未必是一個良好的賣出價。

另一方面，聯儲局副主席候選人布雷納德暗示最快將於三月加息，消息引發美股急跌，其中

科技股下挫拖累納指跌近四百點，同樣成為加密貨幣下跌主因。外匯經紀商 Ｏａｎｄａ 的分

析師克雷格．厄拉姆表示，確實感覺市場對美國貨幣政策的擔憂達到頂峰，市場也存在潛在的焦

慮，這可能導致在可預見的未來出現一些波動的價格走勢。

加密貨幣價格靠穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報元４２６７０﹒３７（美元．下同），

升０﹒２６％（２４小時比較．下同）；以太幣現報３２６１﹒１０元，升０﹒６３％；艾達幣

報１﹒２４元，升１﹒２４％；瑞波幣報０﹒７６元，升０﹒２３％。



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