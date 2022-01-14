《談國論企－黎偉成》通脹緩增受惠畜肉跌價及生產價穩

《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０２１年１２月份環比增長再出現放緩切向，

乃受惠於以豬肉為主的畜肉跌價，衣著、居住、醫療甚至交通通信開支穩定亦有支持作用，而工

業生產者出廠者價格ＰＰＩ升勢放慢，料對通貨價格逐步減壓。惟新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡

疫使以美國為主的國際供應鏈與生產鏈日益短缺、海上航運樽頸、資源原價上升，對中國的消費

及生產價格仍會隱藏不可忽視的壓力。



＊通脹壓力下半年增強未來不易緩和＊



來自中國國家統計局所發布資料，居民消費價格於２０２１年由年初的微跌，逐步回升，到

下半年更明顯惡化，而ＣＰＩ於１２月份的同比增１﹒５％，即使較１１月份的２﹒３％環比大

幅回落０﹒７個百分點，但連同１０月份所增１﹒５％，使四季度的平均增幅達１﹒７６％，較

三季度均增０﹒８３％、二季度升１﹒１％和一季度跌０﹒０３％，此與國內生產總值ＧＤＰ同

期的增長４﹒９％仍處於相當合理的關係。需要注意的，是（１）惡疫在多個省市有輕微活動和

擴散，疫情呈現傳播鏈條多、傳播速度快、傳播範圍廣的特點

，防控形勢依然嚴峻，和（２）全球供應鏈短缺、海上運輸樽頸等劣況日甚，對中國的ＣＰＩ當

屬嚴重的威脅。

再談ＣＰＩ於２０２１年１２月的最新發展和變化：（甲）非食品分類指數的壓力不輕，於

２０２１年１２月份同比增長２﹒１％，整體ＣＰＩ期內的升幅高０﹒６個百分點，只是略低於

１１月份的２﹒５％、１０月份的２﹒４％升幅，乃受困於（１）交通和通信分類指數升幅仍高

達５％，只是環比回落２﹒６個百分點，是為國際以石油為主的能源價格不斷上升衍生的惡果；

（２）居住分類指數升幅１﹒６％，環比跌０﹒１個百分點，亦為不可忽視的新升勢。

對ＣＰＩ有十分重要影響的（乙）食品大類分類指數，於２０２１年１２月份同比回落

１﹒２％，止住１１月份的１﹒６％之升，乃受惠於（一）禽肉價格，保持下跌之勢，即使跌幅

有所收窄，亦對ＣＰＩ產生良性的影響：分類指數於２０２１年１２月份的同比下跌２２﹒２％

，對ＣＰＩ的影響下跌０﹒９４個百分點。此項於２０２１年全年的跌幅達１７﹒２％。

禽肉價格持續明顯回落，重要受到豬肉價格續跌的影響，於２０２１年１２月份同比回落

３６﹒７％，影響ＣＰＩ回落０﹒８６個百分點；全年平均跌幅為３０﹒３％。

要高度注意的，是（Ｉ）豬肉價增長持續放緩，很主要受惠於豬肉供應有所提升，尤其是：

生豬存欄量於２０２１年９月末為４﹒３７６４億頭，同比增長１８﹒２％，其中能繁殖母豬存

欄量４４５９萬頭增１６﹒７％

，相信豬肉供應能滿足市場需求，此對通脹控制有一定利好影響，對民生亦為佳訊。

其他兩大主項畜肉價格亦告回調：（ＩＩ）牛肉分類指數於２０２１年１２月同比上升

１﹒３％，基本延續年初的反覆回落態勢，並使２０２１年全年升幅為３％，而２０２０年全年

升１４﹒４％；（ＩＩＩＰ羊肉分類指數升幅於是月跌至０﹒４％，全年升５﹒３％。



＊鮮菜水產品價反彈而豬肉續跌價＊



但（二）非禽肉的其他主要食品，價格普見上漲，特別是（１）鮮菜分類指數於是月份急劇

上升１０﹒６％，和影響ＣＰＩ上升０﹒２個百分點。估計這與天氣惡化有關。

餘者如（２）水產品分類指數於是月增７﹒９％，對ＣＰＩ影響為上漲０﹒１４個百分點，

（３）蛋類增

２﹒０％，對ＣＰＩ影響則上升０﹒０４個百分點。（４）糧食、鮮果類亦升。

我對中國以至全世界的通貨膨脹於２０２２年前景，感到憂慮，理由為新冠肺疫至今尚未有

確切受控跡象，反而新的變種病毒似有接踵而來之勢，使（Ｉ）工農業生產不易復常，而

（ＩＩ）海、空、陸等運輸亦會受阻，甚至繼續出現樽頸劣況。相信各種各樣的商品價格將會有

增無減，對民生有重大的負面影響。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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