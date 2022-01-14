《異動股》阿里低開逾４％，中國信達退出認購螞蟻金融

《經濟通通訊社１４日專訊》阿里（０９９８８）Ｈ股現價跌４﹒０１％，報１２６﹒９元

，該股成交約１９６萬股，涉資２﹒４８億元。

中國信達（０１３５９）旗下南洋商業銀行原先已持有重慶螞蟻消金１５％股權，中國信達

上月指，將以６０億人民幣認購重慶螞蟻消金，將持股增加至２４％。但中國信達昨夜公布，將

不會參與阿里旗下螞蟻集團的重慶螞蟻消費金融股權認購。

重慶螞蟻消金回應指尊重投資者的商業決定，繼續按照市場化原則盡快確定新的增資方案。

現時，恒生指數報２４１８５，跌２４３點或跌１﹒００％，主板成交３１﹒２６億元。國

企指數報８４８３，跌１１８點或跌１﹒３８％。恒生科技指數報５６４９，跌１４７點或跌

２﹒５４％。

即月期指新報２４１７１，跌２９０點，低水１５點。即月國指期貨報８４８３，跌１２７

點，低水１點。即月科指期貨新報５６３０，跌１６３點，低水１６點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １２６﹒９０元 跌４﹒０１％

中國信達（０１３５９） １﹒３５元 跌１１﹒１８％

美團（０３６９０） ２１５﹒００元 跌４﹒９５％

騰訊（００７００） ４６２﹒００元 跌２﹒７８％

友邦（０１２９９） ８３﹒７０元 升１﹒２１％

匯控（００００５） ５４﹒３５元 升１﹒３０％

藥明生物（０２２６９） ８９﹒００元 跌２﹒４７％

港交所（００３８８） ４５３﹒００元 跌０﹒７９％

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（ｈｃ）

