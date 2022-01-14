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14/01/2022 09:26

《異動股》阿里低開逾４％，中國信達退出認購螞蟻金融

　　《經濟通通訊社１４日專訊》阿里（０９９８８）Ｈ股現價跌４﹒０１％，報１２６﹒９元
，該股成交約１９６萬股，涉資２﹒４８億元。
　　中國信達（０１３５９）旗下南洋商業銀行原先已持有重慶螞蟻消金１５％股權，中國信達
上月指，將以６０億人民幣認購重慶螞蟻消金，將持股增加至２４％。但中國信達昨夜公布，將
不會參與阿里旗下螞蟻集團的重慶螞蟻消費金融股權認購。
　　重慶螞蟻消金回應指尊重投資者的商業決定，繼續按照市場化原則盡快確定新的增資方案。
　　現時，恒生指數報２４１８５，跌２４３點或跌１﹒００％，主板成交３１﹒２６億元。國
企指數報８４８３，跌１１８點或跌１﹒３８％。恒生科技指數報５６４９，跌１４７點或跌
２﹒５４％。
　　即月期指新報２４１７１，跌２９０點，低水１５點。即月國指期貨報８４８３，跌１２７
點，低水１點。即月科指期貨新報５６３０，跌１６３點，低水１６點。

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　１２６﹒９０元　　跌４﹒０１％
　　中國信達（０１３５９）　　　１﹒３５元　跌１１﹒１８％
　　美團（０３６９０）　　　２１５﹒００元　　跌４﹒９５％
　　騰訊（００７００）　　　４６２﹒００元　　跌２﹒７８％
　　友邦（０１２９９）　　　　８３﹒７０元　　升１﹒２１％
　　匯控（００００５）　　　　５４﹒３５元　　升１﹒３０％
　　藥明生物（０２２６９）　　８９﹒００元　　跌２﹒４７％
　　港交所（００３８８）　　４５３﹒００元　　跌０﹒７９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

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