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即市新聞

14/01/2022 09:25

《異動股》納指大跌近４００點，科技股受壓，美團低開近５％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美團（０３６９０）現價跌４﹒９５％，報２１５元，以現價
計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒２９％。該股成交約１１２萬股，涉資２﹒４１億元。
　　美國聯儲局副主席候任人選布雷納德出席參議院聽證會時，提到通脹浪潮將在未來幾季持續
，降低通脹將是聯儲局重要任務。言論重創科技股，納指大跌３８１點或２﹒５１％，報
１４８０６。
　　多隻美股中概股下跌；阿里美股跌４﹒４０％，收報１３１﹒３７美元；京東美股跌
６﹒４９％，收報７１﹒４４美元；拼多多跌４﹒５７％，收報５７﹒６２美元。
　　港股科技股開市偏軟；阿里（０９９８８）跌４﹒０１％，報１２６﹒９元，以現價計，該
股暫連跌２日，累計跌幅４﹒５９％；騰訊（００７００）跌２﹒７８％，報４６２元，以現價
計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒９１％；網易（０９９９９）跌２﹒８３％，報１５８﹒２
元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６％；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌７﹒４１％，報
２９２﹒４元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１２﹒１９％；京東集團（０９６１８）
跌４﹒４３％，報２８０﹒２元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒１９％。
　　現時，恒生指數報２４１８５，跌２４３點或跌１﹒００％，主板成交３１﹒２６億元。國
企指數報８４８３，跌１１８點或跌１﹒３８％。恒生科技指數報５６４９，跌１４７點或跌
２﹒５４％。
　　即月期指新報２４１９３，跌２６８點，高水７點。即月國指期貨報８４９１，跌１１９點
，高水７點。即月科指期貨新報５６３０，跌１６３點，低水１５點。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　２１５﹒００元　跌４﹒９５％
　　阿里（０９９８８）　　　１２６﹒９０元　跌４﹒０１％
　　騰訊（００７００）　　　４６２﹒００元　跌２﹒７８％
　　網易（０９９９９）　　　１５８﹒２０元　跌２﹒８３％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　２９２﹒４０元　跌７﹒４１％
　　京東集團（０９６１８）　２８０﹒２０元　跌４﹒４３％
　　百度（０９８８８）　　　１４９﹒００元　跌２﹒６１％
　　快手（０１０２４）　　　　８２﹒１０元　跌３﹒９２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

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