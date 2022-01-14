《異動股》納指大跌近４００點，科技股受壓，美團低開近５％

《經濟通通訊社１４日專訊》美團（０３６９０）現價跌４﹒９５％，報２１５元，以現價

計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒２９％。該股成交約１１２萬股，涉資２﹒４１億元。

美國聯儲局副主席候任人選布雷納德出席參議院聽證會時，提到通脹浪潮將在未來幾季持續

，降低通脹將是聯儲局重要任務。言論重創科技股，納指大跌３８１點或２﹒５１％，報

１４８０６。

多隻美股中概股下跌；阿里美股跌４﹒４０％，收報１３１﹒３７美元；京東美股跌

６﹒４９％，收報７１﹒４４美元；拼多多跌４﹒５７％，收報５７﹒６２美元。

港股科技股開市偏軟；阿里（０９９８８）跌４﹒０１％，報１２６﹒９元，以現價計，該

股暫連跌２日，累計跌幅４﹒５９％；騰訊（００７００）跌２﹒７８％，報４６２元，以現價

計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒９１％；網易（０９９９９）跌２﹒８３％，報１５８﹒２

元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６％；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌７﹒４１％，報

２９２﹒４元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１２﹒１９％；京東集團（０９６１８）

跌４﹒４３％，報２８０﹒２元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒１９％。

現時，恒生指數報２４１８５，跌２４３點或跌１﹒００％，主板成交３１﹒２６億元。國

企指數報８４８３，跌１１８點或跌１﹒３８％。恒生科技指數報５６４９，跌１４７點或跌

２﹒５４％。

即月期指新報２４１９３，跌２６８點，高水７點。即月國指期貨報８４９１，跌１１９點

，高水７點。即月科指期貨新報５６３０，跌１６３點，低水１５點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） ２１５﹒００元 跌４﹒９５％

阿里（０９９８８） １２６﹒９０元 跌４﹒０１％

騰訊（００７００） ４６２﹒００元 跌２﹒７８％

網易（０９９９９） １５８﹒２０元 跌２﹒８３％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２９２﹒４０元 跌７﹒４１％

京東集團（０９６１８） ２８０﹒２０元 跌４﹒４３％

百度（０９８８８） １４９﹒００元 跌２﹒６１％

快手（０１０２４） ８２﹒１０元 跌３﹒９２％

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（ｈｃ）

