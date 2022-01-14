【數據解讀】海關：去年ＲＣＥＰ成員國佔中國外貿總值３０﹒９％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》海關總署新聞發言人李魁文在國新辦發布

會表示，今年１月１日，《區域全面經濟夥伴關係協定》（ＲＣＥＰ）正式生效，這標誌著全球

最大自由貿易區正式啟航。海關統計數據顯示，２０２１年中國對ＲＣＥＰ其他１４個成員國進

出口１２﹒０７萬億元（人民幣．下同），增長１８﹒１％，佔中國外貿總值的３０﹒９％。其

中，出口５﹒６４萬億元，增長１６﹒８％；進口６﹒４３萬億元，增長１９﹒２％。

李魁文介紹，在ＲＣＥＰ的７０１項約束性業務中，海關總署單獨或共同作為負責部門的共

計１７４項，佔比２４﹒８％，目前已全面做好相關工作。

海關在推動ＲＣＥＰ實施方面主要工作體現在以下三個方面：第一，在原產地規則和關稅減

讓方面。出台「ＲＣＥＰ項下進出口貨物原產地管理辦法」「經核准出口商管理辦法」２部規章

以及配套４項規範性文件。針對ＲＣＥＰ關稅減讓模式和原產地規則的實施需求，全面升級海關

原產地管理信息化系統，實現簽證數據與通關數據共享應用，構建原產地管理、企業管理和商品

管理相結合的立體化海關監管與服務網絡。完成產品特定原產地規則轉版、原產地實施指引磋商

，推動中國方案成為各方共識，為協定落地生效掃清障礙。



＊中國已與其中５國簽署了ＡＥＯ互認安排＊



第二，在海關程序與貿易便利化方面。聚焦ＲＣＥＰ貿易便利化各項規則，以加快打造市場

化、法治化、國際化口岸營商環境為目標，持續優化通關流程、提升通關效率、降低通關成本。

大力推動ＲＣＥＰ成員優化各自作業流程，規范和簡化海關監管手續，並與之共同審議海關程序

。專門制定推進中國與ＲＣＥＰ成員間「經認證的經營者」（ＡＥＯ）互認與實施方案，在

ＲＣＥＰ建立有ＡＥＯ制度的１０個成員中，截至目前中國已與其中５國簽署了ＡＥＯ互認安排

。在上海、廣東、天津、福建等自貿試驗區片內的綜合保稅區先行先試相關措施，比如對優惠貿

易協定項下原產地證書明確可接受的「微小差錯」範圍等。

第三，在動植物檢疫和食品安全、進出口商品檢驗方面。利用中國與ＲＣＥＰ成員在動植物

檢疫領域合作方面互補性強的優勢，全面梳理進境農產品准入機制，推動中國優質農產品出口。

加強與ＲＣＥＰ成員的動植物疫情信息共享，推動國際疫情監測合作，推動中國－東盟動植物檢

疫和食品安全合作信息網升級上線。加大對ＲＣＥＰ成員相關技術性貿易措施的關注和研究，並

通過多雙邊渠道提出中國貿易關注、積極對外交涉磋商，維護中國出口企業的合法權益。

